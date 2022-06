Kotikunnan saamisen edellytykset eivät kuitenkaan täyty automaattisesti oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä.

Tanja Pirhonen ja Anne Östman nostivat kirjoituksessaan (HS Mielipide 16.6.) esille kotikuntatiedon merkityksen pakolaisten integraatiossa suomalaiseen yhteiskuntaan. Myös Digi- ja väestötietovirasto (DVV) tunnistaa kotikuntatiedon merkityksen osana integroitumista Suomeen.

Kuten kirjoituksessa mainitaan, henkilötunnuksen voi myöntää Maahanmuuttovirasto jo oleskeluluvan käsittelyn yhteydessä. Muut rekisterimerkinnät, kuten kotikunta, perhesuhdetiedot ja muut henkilötiedot, tehdään Digi- ja väestötietovirastossa. Kotikunnan saamisen edellytykset eivät täyty automaattisesti oleskeluluvan saamisen yhteydessä, toisin kuin Pirhonen ja Östman kirjoittavat.

Kirjoituksessa mainittu 12–18 viikon käsittelyaika ei liity henkilötunnuksen tai kotikunnan saamiseen vaan ulkomailla tapahtuneisiin elämäntapahtumiin. Tällä hetkellä Digi- ja väestötietoviraston käsittelyaika muiden kuin työperäisten maahanmuuttajien ja opiskelijoiden kaikkien tietojen rekisteröinnin osalta on noin 13 viikkoa. Työperäisten maahanmuuttajien ja opiskelijoiden osalta käsittelyaika kaikkien väestötietojärjestelmään merkittävien tietojen osalta on 1–2 viikkoa, mikä on linjassa hallituksen tavoitteiden kanssa.

Digi- ja väestötietovirasto on kehittänyt toimintatapojaan, jotta kotikuntatieto saadaan rekisteröityä nopeammin niille henkilöille, joilla kotikunnan saamisen edellytykset täyttyvät ja jotka sitä pyytävät. Kotikuntamerkintä voidaan tehdä tällä hetkellä noin seitsemässä viikossa.

Maisa Gynther

johtava asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto

