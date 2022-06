Kielteisten viestien tulvan vastapainoksi median pitää kertoa myös kaikesta siitä, mikä on tänään paremmin kuin eilen.

Helsingin Sanomien jutussa (16.6.) kirjoitettiin tutkimuksesta, jonka mukaan yhä useampi välttelee uutisia mielialan laskun takia.

Olisiko median aika herätä? Vanha totuus, että kielteiset uutiset myyvät, on saanut kohtuuttoman suuren vallan lehtien ja muunkin median sisällöissä. Lähes ainoat myönteiset uutiset löytyvät urheilun ja kulttuurin sivuilta. Tämä kielteisten uutisten määrä suhteessa myönteisiin on varsinkin ulkomaan uutisaiheissa ylittänyt jo kaiken kohtuuden. Samanaikaisesti media nostaa esille sinänsä tärkeää ja ajankohtaista aihetta eli nuorten pahoinvointia, masentuneisuutta, ahdistuneisuutta ja väkivaltaisuutta. Kyllä myös median itsenä tulisi ryhdistäytyä ja nostaa kielteisten uutisten rinnalle myönteisiäkin uutisia. Niitä on.

Nyt nuorille syntyy käsitys, että elämme todella kurjassa ja yhä kurjistuvassa maailmassa. Tämä heijastuu muun muassa siihen, että osa nuoresta sukupolvesta ei halua tehdä lapsia tähän tuhoutuvaan ympäristöön. Kaikista kielteisistä viesteistä ja uutisista huolimatta elämme täällä Suomessa taloudellisesti, sosiaalisesti ja turvallisuudenkin osalta historiamme parasta aikaa. Ongelmiakin toki on, mutta niitä ratkotaan.

Näiden kielteisten viestien tulvan vastapainoksi median pitää kertoa myös kaikesta siitä, mikä on tänään paremmin kuin eilen – koska iso osa meitä koskevista asioista on paremmin kuin eilen. Koulutustaso on noussut, ympäristö on viihtyisämpi, elintaso on parempi, nälkään ei kuolla.

Usko tulevaisuuteen on suomalaisten nuorten keskuudessa palautettava, ja yksi vahvimmista vaikuttajista siihen on ilman muuta media. Nyt on tilannearvion paikka. Vaikka perinteinen media on muutenkin kaikkien aikojen murroksessa varsinkin taloutensa osalta, pelkkä kielteisten asioiden esiin nostaminen saattaa kääntyä lukijakunnassa vastustukseen niin, että lehtien lukeminen lopetetaan.

Suomi on viimeisimpien tutkimusten mukaan maailman onnellisin maa. Pidetään se sellaisena. Ja kerrotaan se!

Eino Fagerlund

Kuopio

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.