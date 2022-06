Kevyen liikenteen väyliä ovat alkaneet vallata tuhannet potkulaudat, niitä siirtelevät pakettiautot ja erilaisille alustafirmoille ruokaa ja muita hyödykkeitä kuskaavat henkilöautot.

Sähköpotkulautojen vaikutus kaupunkitilan miellyttävyyteen ja turvallisuuteen puhuttaa. Potkulautojen lisäksi keskusteluun olisi hyvä ottaa se, miten alustatalouden nousu on kokonaisuudessaan vaikuttamassa kaupunkien viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja vetovoimaan.

Kevyeen liikenteeseen keskittyvillä foorumeilla jakeluautojen, taksien ja muuttoautojen villiä ja lainvastaista kevyen liikenteen väylien käyttöä on kutsuttu maan tavaksi. Maan tavan mukaan työnteon helpottaminen menee lain ja kevyen liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden edelle.

Jo ennen alustataloutta tilanne oli monin paikoin kestämätön pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta. Nyt perinteisten toimijoiden lisäksi kevyen liikenteen väyliä ovat alkaneet vallata tuhannet potkulaudat, niitä siirtelevät pakettiautot ja erilaisille alustafirmoille ruokaa ja muita hyödykkeitä kuskaavat henkilöautot.

Kun jalkakäytävät vallanneilta autokuskeilta kysyy, miksi ovat parkissa jalkakäytävällä, vastaus on, että heille on kerrottu, että heillä on lupa. En tiedä onko kyseessä kuskien itse keksimä puolustus vai välittävätkö alan yritykset kuskeilleen lupia rikkoa lakia. Toisaalta, koska valvontaa ei vaikuta olevan, toimintaa helpottavia ohjeita voi jaella.

Nyt tulisi aloittaa vakava keskustelu siitä, kenelle julkinen tila kuuluu. Onko meneillään oleva kehitys kestävää ja erilaisiin kaupunkien ja vetovoimaan, rakenteisiin, asukkaiden terveyteen ja ilmastotavoitteisiin liittyviin strategioihin sopivaa?

Mikko Tikkanen

filosofian tohtori, Turku

