Vielä viime syksynä luulin, ettei väittely EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmästä voi mennä absurdimmaksi. Toisin kävi.

Suomessa porua herätti harhaanjohtava käsitys siitä, että EU-taksonomialla puututtaisiin suomalaisen metsänhoidon kriteereihin. EU:n taksonomia ei kuitenkaan määritä suomalaisen metsänhoidon kriteerejä. Se on kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, joka kertoo, millä tieteeseen perustuvilla kriteereillä rahoitusta voidaan EU:ssa kutsua vihreäksi. Vähän kuin ekomerkki, joka viestii sijoittajille, milloin investointi on aidosti ilmaston etu.

EU-komissio esitti uudenvuodenaattoiltana delegoidussa säädöksessään maakaasun ja ydinvoiman lisäämistä listalle. Maakaasu on fossiilinen polttoaine ja jopa kivihiiltä saastuttavampi päästölähde. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi lähes sen koko tuotantoketjun ajan vuotaa metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu.

Miten maakaasu läpäisee taksonomian tieteelliset kriteerit ympäristöhyödyistä? Ei mitenkään. Sen lisääminen taksonomiaan määräajaksi on puhtaasti poliittinen kompromissi, jolla yritetään myydä ilmastopäätöksiä niille jäsenmaille, jotka hangoittelevat vastaan.

” Yksityinen pääoma on saatava vauhdittamaan vihreää siirtymää.

Ydinvoiman kohdalla tilanne on toinen. Ydinvoima on käytön aikana lähes päästötöntä, mutta uusien voimaloiden rakentaminen on hidasta ja kallista. Pienvoimalat voivat tuoda tähän muutosta, mutta uraanin louhintaan ja ydinjätteen loppuvarastointiin liittyy silti vakavia ympäristöhaasteita.

Vaikuttavilla ilmastotoimilla on kiire. Investoinnit on siksi saatava ohjautumaan niihin energiamuotoihin, jotka tuovat päästövähennyksiä kaikkien nopeimmin ja vaikuttavimmin.

Kun taksonomiasta alun perin neuvoteltiin komission, jäsenmaiden ja EU-parlamentin kesken, periaatteena oli, että siitä tulee tieteelliseen tietoon perustuva järjestelmä. Komission esitys maakaasun lisäämisestä listalle on suoraan ristiriidassa jo päätetyn kanssa.

Jos poliittinen päättäjä ensin asettaa kriteerit ja määrää, että niiden on perustuttava tieteelliseen tietoon, ja tämän jälkeen antaa säädöksen, joka on tämän kanssa ristiriidassa, ei kansalainen tiedä enää mihin uskoa. Lisäämällä maakaasun vihreäksi investoinniksi komissio tuhoaa viimeiset rippeet EU-taksonomian uskottavuudesta. Vihreä leima menettää merkityksensä, ja menetämme yhden tärkeän työkalun taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

EU-parlamentilla on heinäkuun täysistunnossa mahdollisuus hylätä komission esitys. Toivotaan, että se tekee oikean päätöksen. Ilmastonmuutoksen torjunta on valtava haaste, mutta sen resepti on lopulta yksinkertainen: päästöt on saatava alas, hiilinielut ylös ja rahavirrat käännettyä tukemaan ekologista uudelleenrakennusta.

Yksityinen pääoma on saatava vauhdittamaan vihreää siirtymää, koska urakkaa ei tehdä yksin veronmaksajien rahoilla. Ne eivät siihen riittäisikään, eikä se olisi oikein. Kun komissio päättää tuhota oman työkalunsa, jolla ohjata investointeja kestäviin kohteisiin, on edessämme oleva urakka taas askeleen vaikeampi.

Silvia Modig

Euroopan parlamentin jäsen (vas)

