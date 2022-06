Tietokirjallisuuden myynti kasvoi viime vuonna vuoteen 2020 verrattuna lähes kahdeksalla prosentilla.

Ilkka Pirttilä esitteli neljä erilaista näkymää tietokirjallisuuden tulevaisuudelle Suomessa ja oli huolissaan suomalaisen tietokirjallisuuden asemasta (HS Mielipide 16.6.). Alan tulevaisuuden pohtiminen on toki tärkeää, ja tietokirjallisuuden aseman vahvistamiseksi on tehtävä jatkuvasti töitä, mutta Pirttilä maalaa nykytilanteesta perusteettoman synkän kuvan.

Suomen kustannusyhdistyksen vuositilaston (2021) mukaan kirjallisuuden kokonaismyynti kasvoi viime vuonna yli kymmenellä prosentilla. Samalla myös tietokirjallisuuden myynti kasvoi vuoteen 2020 verrattuna lähes kahdeksalla prosentilla. Ylipäätänsä Suomessa julkaistavista kirjoista suurin osa on tietokirjoja. Tässä valossa väitteet tietokirjallisuuden vetovoiman romahtamisesta tai siitä, etteivät tietokirjat tyydytä lukijoissa uusien elämysten tarvetta, kuulostavat vähintään väärinkäsityksiltä.

Sen sijaan jaan Pirttilän huolen lukutaidon kehityksestä. Kulttuurimme hektisyyden lisääntyminen ja digitalisaatio ovat vaikuttaneet siihen, että keskittymiskykyä vaativa pitkiin teksteihin syventyminen on vaikeaa monille nuorille. Tämä on todellinen uhkakuva koko yhteiskunnalle: asiantuntijatehtäviin ei valmistuta pelkästään näppärillä sosiaalisen median taidoilla. Laadukkaalle tietokirjallisuudelle on siis jatkossakin tarvetta.

Timo Tossavainen

puheenjohtaja, Suomen tietokirjailijat ry

