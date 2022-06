Moni ei saa koskaan kutsua juhannusmökille, ja pandemia on vain pahentanut ilmiötä

Korona-aika lisäsi suomalaisten yksinäisyyttä. Esimerkiksi uudet opiskelijat saattoivat pudota porukoista kokonaan, kun luentosalit ja baarit suljettiin.

Juhannusviikolla moni suomalainen odottaa malttamattomana, että torstai-iltapäivä koittaa ja pitkä viikonloppu perinteisin menoin voi alkaa. Samalla moni on ahdistunut. Mitä vastaan työkavereille, jotka toinen toisensa jälkeen kyselevät juhannussuunnitelmista?

Kaikilla ei nimittäin ole juhannussuunnitelmia, koska osalla ei ole ketään, jonka kanssa niitä tehdä. Yksinäisyys on yleistä, ja erilaisten tutkimusten ja kyselyjen mukaan korona-aika lisäsi sitä. Julkisuudessa on keskusteltu esimerkiksi opiskelijoista, joille ystävyyssuhteiden muodostaminen opiskelukavereihin muuttui koronaviruspandemian takia paikoin erittäin vaikeaksi.

Itse olen onnekas, sillä minulla on useita hyviä ystäviä. Minulta on kuitenkin aina puuttunut vakiintunut kaveriporukka, jonka kanssa olisi tapana viettää juhannusta tai uuttavuotta ja käydä festareilla. Jokaisen juhlapyhän lähestyminen stressaa aina vähän, sillä monet viettävät niitä nimenomaan vakiintunein menoin saman porukan kanssa. Kun sellaista ei itsellä ole, on tekemisen keksiminen yllättävän vaikeaa.

En tiedä, ovatko sisäänpäin lämpiävät porukat erityisesti suomalainen ilmiö, sillä tutkimusta en ole aiheesta löytänyt. Mutu-tuntuma on kuitenkin, että täällä ne ovat tavallisia. Viikonloppusuunnitelmia jakaessa ei ole velvollisuutta ehdottaa keskustelukumppanille, että hänkin voi tulla mukaan juhliin. Ehkä myös ajatellaan, että ei haluta vaivata tai ei kehdata pyytää.

” Juhlapyhät stressaavat aina vähän.

Korona-aika on todennäköisesti lisännyt niiden suomalaisten määrää, joiden lähipiiri on todella pieni. Moni nuori aikuinen on aloittanut opiskelunsa muuttamalla uudelle paikkakunnalle, josta ei tunne ketään. Kun pandemia sulki luentosalit ja baarit, saattoi käydä niin, että piireihin ei yksinkertaisesti ehtinyt päästä mukaan.

Kokoontumisrajoitusten aikaan porukat täytyi viranomaisen määräyksellä pitää pieninä. Vain muutamiin läheisiin rajatusta sosiaalisuudesta tuli entistä hyväksyttävämpää.

Siksi suosittelen kaikille: pyydä tänä kesänä kaveriporukkasi mukaan juhliin tai festareille joku sellainen ihminen, joka ei tähän porukkaan automaattisesti kuulu. Voit tehdä eleelläsi hänet todella onnelliseksi.

Todennäköisesti porukassa on myös hauskempaa, kun sinne tulee uusia ihmisiä. Hyvät tyypit eivät yleensä latista tunnelmaa, vaan nostavat sitä.

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.