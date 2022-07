Työskentelen sosiaali- ja terveysalalla. Julkisuudessa on viime aikoina uutisoitu Helsingin kaupungin laajoista palkanmaksuongelmista. Jo pitkään on ollut erilaisia epäselvyyksiä palkanmaksussa, ja nyt viime kuukausina osa työntekijöistä on jäänyt kokonaan palkatta.

Miten tällainen on mahdollista hyvinvointiyhteiskunnassa?

Olemme valinneet kaupungin johtoon kuntavaaleissa äänestämällä parhaaksi katsomamme henkilöt. Nyt olisi vastapalveluksen paikka. Helsingin kaupunki maksakoon palkkansa ajallaan. Kun on tahtoa, on myös keinot.

Tiina Aaltonen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.