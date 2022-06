Yhdenvertainen terveydenhuolto on edullisin tapa tuottaa terveyttä

Se, että vakavan sairauden sattuessa olemme avun saamisen suhteen kaikki samassa veneessä, on ollut Suomelle valtava voimavara.

Kerran vuodessa maailman parhaat neurokirurgit kokoontuvat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (Hus) opettelemaan aivoverisuonipullistumien hoitoa. Enemmän kuin se, että ulkoisesti niin vaatimattomissa oloissa annetaan maailman parasta hoitoa, monia vieraita hämmästyttää, että viereisissä sängyissä samaa laadukasta hoitoa saavat niin kulmahuoneesta löydetty toimitusjohtaja kuin kadunkulmasta löydetty laitapuolen kulkijakin.

Vielä enemmän vieraat hämmästyisivät, jos he kuulisivat, että Suomessa käytetään terveydenhuoltoon rahaa kymmeniä prosentteja vähemmän kuin esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa.

Lisäksi Suomessa kansalaiset maksavat koko ajan kasvavan osan hoidostaan omasta kukkarostaan. Verorahoin kustannettu osuus on Suomessa merkittävästi pienempi kuin muissa Pohjoismaissa. Jopa Yhdysvallat käyttää ostovoimakorjattua verorahaa asukasta kohden terveydenhuoltoon enemmän kuin Suomi. Toki suomalaisissa sairaaloissa sekä hoitajien että lääkäreiden palkat ovat matalat moniin muihin länsimaihin verrattuina.

” Siirrymme levottomuuksien ja korkeiden aitojen maailmaan, jossa lopulta kenelläkään ei ole hyvä olla.

Tilanne ei ole kestävä. Kun puhutaan resurssipulasta johtuvista hoitoviiveistä, me emme puhu jostakin abstraktista ”saatavuudesta” perusterveydenhuollossa tai ”kalliista” erikoissairaanhoidosta. Me puhumme ihmisistä. Me puhumme syöpäpotilaan taudin varhaisesta havaitsemisesta ja elossa säilymisen todennäköisyydestä. Puhumme tutkimuksiaan odottavasta vaikeista epileptisistä kohtauksista kärsivästä lapsesta.

Näemme jo mainoksia, joissa rivien välistä annetaan ymmärtää, että yksityisklinikan asiakkaalla on paremmat mahdollisuudet selvitä syövästään hengissä kuin julkisen sairaalan potilaalla. Näin ei vielä ole. Lähestymme kuitenkin rivakkaa vauhtia tilannetta, jossa varakas vakuutettu hoidattaa golf-svingiään haittaavan selkävaivan viiveettä samaan aikaan, kun ruokalähetin lapsi saa tyytyä leukemiansa hoidossa halvimpiin lääkkeisiin.

Tätä askellusta nopeuttaa myös pandemian aiheuttama hoitovelka. Siirrymme levottomuuksien ja korkeiden aitojen maailmaan, jossa lopulta kenelläkään ei ole hyvä olla. Kansakuntana meistä tulee sisäisesti ja ulkoisesti heikko.

Se, että vakavan sairauden sattuessa olemme avun saamisen suhteen kaikki samassa veneessä, on ollut maallemme valtava voimavara. Tarpeen ja hyödyn, ei maksukyvyn, perusteella annettu yhdenvertainen terveydenhuolto on myös edullisin tapa tuottaa terveyttä. Tästä meidän pitää pitää kiinni.

Visa Honkanen

kehittämisjohtaja, Hus

