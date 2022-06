Asuinalueiden eriytymisen ehkäisyyn on olemassa keinoja

Suomen suurimmissa kaupungeissa alueellinen eriytyminen alkaa olla yleiseurooppalaisella tasolla.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 16.6. tuotiin esiin huoli asuinalueiden ja koulujen kasvavasta eriytymisestä. Samaa teemaa myös eduskunnan tarkastusvaliokunta halusi korostaa kesäkuun alussa valmistuneessa lausunnossaan asuntopolitiikan kehittämisestä.

Kuten pääkirjoituksessakin todettiin, asuinalueiden eriytyminen on Suomessa kasvussa. Useiden lähiöiden sosioekonominen kehitys on ollut epäsuotuisaa tulo- ja koulutustason heikkenemisen ja työttömyyden lisääntymisen vuoksi. Suurimmissa suomalaiskaupungeissa alueellinen eriytyminen alkaa olla jo yleiseurooppalaista tasoa ja eriytyminen voi olla jopa voimakkaampaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa keskuksissa. Esimerkkinä tästä on muun muassa Turun ja Jyväskylän etninen eriytyminen.

Yhteiskunnallisten ja alueellisten erojen, kuten erot koulutuksessa, tuloissa ja etnisessä taustassa, kasvaessa myös koulutus- ja tulotason ylisukupolvinen periytyminen on voimistunut. Erityisen huolestuttavaa on se, että tutkimusten mukaan lasten ja nuorten alueellinen segregaatio eli syrjintä on suurempaa kuin aikuisväestön, mikä korostaa laajan poikkihallinnollisen yhteistyön tärkeyttä.

Asuinalueiden myönteisen kehityksen tueksi ja eriytymisen ennaltaehkäisemiseksi on parasta aikaa käynnissä yli hallinnonalarajojen ulottuva kolmevuotinen (2020-2022) lähiöohjelma, jonka avulla on tarkoitus vahvistaa lähiöiden kokonaisvaltaista kehittämistä ja ehkäistä segregaatiota. Tämä ohjelma tarvitsee ehdottomasti jatkoa. Lisäksi kestävä, pitkäjänteinen ja poikkihallinnollinen lähiöiden kehittämistyö on vakiinnutettava osaksi kuntien toimintaa.

Tämän osaksi ja tueksi tarvitaan edelleen myös valtion tukea erillisten lähiöohjelmien muodossa. Tarkoituksena on vahvistaa kaupunkien valmiuksia vastata eriytymiskehitykseen ja vahvistaa lähiöiden viihtyisyyttä, turvallisuutta ja elinvoimaa. Tarkoituksena on myös tukea kestävien poikkihallinnollisten toimintatapojen vakiinnuttamista valtionhallinnon, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken.

Asuinalueiden eriytymiseen voidaan tehokkaimmin vaikuttaa puuttumalla segregaation perussyihin, kuten koulutukseen, työllisyyteen ja palveluiden saatavuuteen. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää eduskunnassa kesäkuun alussa hyväksyttyä lakia, jossa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin lisättiin säännös erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja peruskoulutuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Tämä lakimuutos mahdollistaa pääkirjoituksessa esiin nostetun positiivisen diskriminaation rahan jakamisen valtakunnallisesti tukea eniten tarvitseville kouluille.

Lähiöiden kehittämisen yhtenä ongelmana on tutkimus- ja seurantatiedon puute, mikä vaikeuttaa eri asuinalueiden tilanteen ja kehittämistoimien vaikutusten arvioimista ja vertaamista. Eriarvoistumisen ehkäisyn tueksi tarvitaankin myös entistä kattavampaa tietopohjaa alueiden tilanteista ja eroista sekä niiden taustoista.

Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

tarkastusvaliokunnan vpj., Joensuu

