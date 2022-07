Pride-viikolla on puhuttu vähemmistöjen oikeuksista.

Sonja Hannonen pyysi (HS Mielipide 17.6.) saamelaisuutta enemmän näkyville Pride-viikoilla. Mielestäni ehdotus on voimaannuttava ja kannatettava. Antirasismi on ollut Pridessä keskeisenä teemana jo usean vuoden ajan, mutta silti vähemmistötietoisuuden edistäminen on jäänyt vähälle huomiolle.

Tasa-arvotyöhön kuuluu myös alkuperäiskansojen etujen ajaminen seksuaalivähemmistöjen lisäksi. Ensi vuoden Pride-viikon teemaksi pitäisi eri maissa nostaa kerrankin alkuperäiskansat, Suomessa ja Pohjoismaissa saamelaiset.

Hannosen ehdottamat saamelaisteemaiset työpajat olisivat hieno mahdollisuus tutustua ja osallistua saamelaiskäsitöiden valmistukseen.

Elina Kantola

Hamina

