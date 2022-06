Aamulehti arvioi hallituksen esitystä ajokorttilain uudistukseksi.

”Kaikille 17-vuotiaille tulisi oikeus suorittaa henkilöauton ajokorttitutkinto huoltajan suostumuksella. Ajo-oikeutta ei olisi öisin kello 00–05. Kyydissä saisi olla vain yksi matkustaja.”

”Uudistus siirtäisi harkintavallan viranomaisilta vanhemmille. Paljon nykyistä löysempi linja ei uudistuksen jälkeenkään voisi olla, sillä vain joka 20:s hakemus on hylätty. Moraalista vastuuta vanhemmat saisivat roppakaupalla, jos myöntävällä vastauksella olisikin huonoja seurauksia.”

”Tarkoitus on, että uudet 17-vuotiaat joutuvat ajamaan poikkeuslupatunnus näkyvillä, jotta poliisi ja kanssa-autoilijat erottavat heidät. Tämä käytäntö saisi olla voimassa jo nyt. Myös öiselle ajokiellolle ja matkustajarajoituksille löytyy Traficomin tilastoista perusteluita: 23 prosenttia nuorten kuljettajien henkilövahinko-onnettomuuksista tapahtui kello 00–05 yöllä vuosina 2019–2021. Yöllisissä onnettomuuksissa melkein puolessa matkustajia oli kaksi tai enemmän.”

”Poikkeuslupia on tähän asti haettu tasaisesti ympäri Suomea. Suunnitellun uudistuksen jälkeen nuoria kuljettajia tulisi Suomeen vuosittain 20000–30000. Tätä voi pitää riskinä, sillä 17-vuotiaiden henkilöautonkuljettajien onnettomuuksissa kuoli 17 ihmistä vuosina 2019–2021.”

”Poliisin mukaan pahoinpitelyt jäävät selvittämättä ja rattijuopot löytämättä, jos aikaa pitää käyttää nuorten kuskien paimentamiseen – liikenteen kokonaisturvallisuus heikentyisi.”

”Tällä hetkellä tieliikenneonnettomuuksia taitaa ehkäistä tehokkaimmin polttoaineiden kalleus.”

Karjalainen toteaa, että eduskuntaan jämähtäneen lain käsittely jatkuu aikaisintaan syksyllä.

”Eduskunta haluaa perusteellisempia selvityksiä esimerkiksi valvontakysymyksistä ja mahdollisista muutostarpeista. Aikalisä on hyvä asia. Mitään tarvetta kiirehtimiseen ei ole.”

”Juuri 17-vuotiaiden ikäluokka on ollut yliedustettuna törkeissä liikenneturvallisuuden vaarantamisissa. Tyyppitapaus on, että kolari ajetaan yöllä, kyydissä on useita nuoria, ajetaan ylinopeutta ja usein tilanteeseen liittyy myös rattijuoppous.”

”Selvää on, että poliisilla ei ole riittävästi työvoimaa ja tekniikkaa nuorten lisääntyvän autoilun tehokkaaseen valvontaan, kun ei sitä ole nytkään. Kun kuljettajien määrä lisääntyy, kasvaa valvonnan urakka mahdottomaksi.”

”Lähtökohtaisesti uudistus on hyvä. Nuorten mahdollisuus ja vapaus liikkua omatoimisesti paranee. Turvallisuus on kuitenkin tärkeämpää.”