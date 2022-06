Translain uudistus on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan, mutta sen toteutus on siirtynyt useampaan kertaan.

Tällä viikolla vietetään Helsinki Pride -tapahtumaa. Valitettavasti sateenkaari-ihmisille tärkeitä uudistuksia ei vieläkään ole saatu toteutettua.

Translain uudistusta on odotettu pitkään ja hartaasti. Uudistus on tärkeä, sillä sen on tarkoitus korjata Suomen lainsäädännön räikeitä ihmisoikeusepäkohtia.

Vaikka uudistus on kirjattu hallitusohjelmaan, sen toteutus on siirtynyt jo useaan kertaan kauden aikana. Viimeisimpänä esityksen oli määrä tulla alkuvuodesta, sittemmin nyt kesäkuussa. Tämän hetken tiedon mukaan esitystä odotetaan saapuvaksi alkusyksystä. Mistä jatkuvat viivästykset johtuvat?

Lausuntokierroksella ollut hallituksen esitys translain uudistamiseksi on viemässä lainsäädäntöä oikeaan suuntaan. Suomi on saanut useita huomautuksia EU:n ihmisoikeustuomioistuimelta nykylainsäädännön sisältämästä vaatimuksesta lisääntymiskyvyttömyydestä. Se olisi vihdoin jäämässä historiaan.

Lisäksi oikeudellinen sukupuolen vahvistaminen erotettaisiin viimein lääketieteellisestä sukupuolen korjausprosessista. Oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä ei myöskään olisi enää eläminen vahvistettavan sukupuolen mukaisessa sukupuoliroolissa.

Hallituksen esitys jättää kuitenkin toivomisen varaa lasten ja nuorten oikeuksien osalta. Suomi on sitoutunut YK:n sopimuksiin, joiden mukaan lapsella on itsemääräämisoikeus, ja näin ollen oikeus ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Esimerkiksi Norjassa 16 vuotta täyttänyt ja Islannissa 15 vuotta täyttänyt voi hakea sukupuolen oikeudellista vahvistamista itse.

Suomen hallitus on esittämässä rajausta täysi-ikäisyyteen. Sukupuolen juridisen vahvistamisen mahdollistaminen on tärkeää ennen kaikkea inhimillisestä näkökulmasta. Asiantuntijoiden mukaan todennäköisyys itsemurhiin ja itsensä vahingoittamiseen laskee, jos nuorilla on mahdollisuus sukupuolen juridiseen vahvistamiseen.

Translain uudistuksen yhteydessä tulisi korjata myös intersukupuolisten lasten keholliseen koskemattomuuteen liittyvät epäkohdat. Ne on kuitenkin rajattu hallituksen esityksen ulkopuolelle. Lapsen sukupuolielimiin ei tule kohdistaa tarpeettomia lääketieteellisiä toimenpiteitä, ennen kuin tämä pystyy antamaan toimenpiteelle tietoon perustuvan suostumuksensa.

Jaana Pelkonen, kansanedustaja (kok), Helsinki

Saara-Sofia Sirén, kansanedustaja (kok), Turku

