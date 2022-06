Usein opettajilla ei ole tarpeeksi aikaa nuorelle, joten tueksi tarvitaan nuorisotyön ammattilaisia.

Opetusministeri Li Andersson (vas) kuvasi mielipidekirjoituksessaan (HS 20.6.) nuorten tuen tarpeita sekä oppilaitosten suorituskeskeistä ja hektistä arkea.

Koulujen ja oppilaitosten kasvatus- ja hyvinvointitehtävä ei ole pelkästään opettajien vastuulla, eikä koulujenkaan tarvitse selvitä siitä yksin. Oppilaitoksissa on jo pitkään toiminut oppilas- ja opiskeluhuollon ammattilaisia ja viime aikoina heidän rinnalleen kouluihin on palkattu muun muassa kasvatusohjaajia ja kouluvalmentajia. Uusimpana tulokkaana koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityöhön sekä Helsingissä että muualla maassa on otettu mukaan nuorisotyön ammattilaisia, jossain jo pysyvästi, meillä vielä projektiluontoisesti.

Ministeri kysyi, onko opettajalla aikaa nuorille. Usein ikävä kyllä ei ole. Opettajien kohtuuttomasta työtaakasta on julkisuudessakin keskusteltu viime aikoina toistuvasti. Nuorisotyölle ominaista on olla siellä, missä nuoret ovat: kohtaamassa, kuulemassa, innostamassa, tukemassa ja ohjaamassa. Kulkemassa rinnalla kun nuori sitä tarvitsee. Nuoriso-ohjaaja voi olla koulussa se aikuinen, joka kysyy nuorelta mitä kuuluu ja jolla on aikaa jäädä myös kuulemaan vastaus.

Kun mietitään nuorten hyvinvointia edistävää rahoitusta ja keskustellaan siitä, kuinka nuoria voidaan esimerkiksi koulumaailmassa tukea, toivon nuorisotyön olevan osa tuota keskustelua. Nuorisotyö voi tuoda koulujen kiireiseen arkeen ja opetustyön rinnalle ihan uudenlaista kumppanuutta, osaamista ja läsnäoloa.

Lauri Hiltunen

projektipäällikkö, koulunuorisotyön kehittämishanke

Helsingin nuorisopalvelut

