Yhtiökokouksiin osallistuminen ei kiinnosta kaikkia. Sillä, kuinka aktiivisesti on yhteydessä taloyhtiönsä hallitukseen, voi kuitenkin olla suuri merkitys asunnon arvon kannalta.

Asuntomarkkinan kehityskulku herättää nyt monen mielessä huolta asunnon arvosta, kun korot nousevat ja korona-aika on muuttanut asumistottumuksia.

Kevät on perinteistä taloyhtiöiden yhtiökokousten aikaa. Tänä keväänä yhtiökokouksissa on keskusteltu erityisesti energiankulutuksesta ja energian hinnoista, korjausrakentamisen kallistumisesta sekä sähköautojen ja -pyörien latauspisteiden rakentamisesta.

Yhtiökokous on yksi taloyhtiön vuoden tärkeimmistä tapahtumista, jota ei kannata jättää väliin. Kokouksessa osakas saa tietoa siitä, missä hallitus ja isännöitsijä ovat onnistuneet, vastauksia taloyhtiötä koskeviin kysymyksiin sekä mahdollisuuden vaikuttaa esimerkiksi taloyhtiön varustelutasoon ja asumismukavuuteen.

Kiinnostus yhtiökokouksiin osallistumiseen on kuitenkin Suomessa matalalla tasolla. Tämä on haaste asunnonomistajalle, koska asunnon arvon säilymistä ei taata pelkästään sillä, miten hyvin omasta asunnostaan on huolehtinut tai miten laadukkaasti sen on remontoinut. Yksittäisen asunnon arvoon vaikuttavat esimerkiksi julkisivun, rappukäytävän, katon ja pihojen kunto sekä energiatehokkaat lämmitysratkaisut.

Isännöitsijällä on puolestaan tieto taloyhtiön taloudellisesta tilanteesta, veloista, remonttisuunnittelusta ja vastikkeen kehityksestä. Myös ne ovat osa asunnon arvoa, joten laadukas isännöintikin on keino pitää arvo korkeana.

Asunto on monelle elämän suurin taloudellinen panostus. Paras tapa ylläpitää sen arvoa on lähteä mukaan taloyhtiön hallitukseen sekä ylläpitää avointa keskusteluyhteyttä omaan isännöitsijään ja hänen taloudellisista ja teknisistä asioista vastaaviin tiimeihinsä.

Tervettä haastamistakaan ei kannata unohtaa.

Marko Hukkanen

aluejohtaja, pääkaupunkiseutu, Retta Isännöinti

