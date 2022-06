Pisara-radan suunnittelussa on jouduttu karsimaan asemia kustannusten vähentämiseksi.

Alkusuunnittelussa Helsinkiin kaavailtu Pisara-rata päätettiin vetää eteläisempää reittiä, jolloin jouduttiin metrotason alle. Matka pinnalle on pitkä ja monimutkainen. Hinta nousi viidenneksellä pohjoisempaan vaihtoehtoon nähden. Kustannusten kompensoimiseksi karsittiin Taka-Töölön ja Alppilan asemat.

Lyhyt linjaus silpoisi Alppilan ja Eläintarhankin puistot, jotka ovat paikallisesti hyvin tärkeitä kohteita. Samalla Pasilaan jää edelleen liikenteen pullonkaula. Ainoa etu kaukoliikenteelle olisi vapautuvat kuusi lyhyttä laituria päärautatieaseman reunoilla.

Toki hyötyjäkin on. Ne kohdistuvat enimmäkseen kaupunkiratoihin. Päärautatieasema on rakenteensa takia hyvin tehoton. Pisara-rata muuttaisi sitä käyttävän liikenteen läpikulkevaksi laskien liikennöintikustannuksia ja poistaen sään vaikutukset. Junaväli voitaisiin tihentää ainakin kahteen ja puoleen minuuttiin, eli kaksinkertaistaa liikenne nykyiseen nähden. Muilla haaroilla ei tarvitsisi tehdä juuri muuta kuin uusia ohjausjärjestelmä. Se on tehtävä joka tapauksessa lähivuosina.

Radan perusteluksi ei riitä kaukoliikenteen helpottaminen, jos samaan päästään olennaisesti halvemminkin keinoin. Paikalliselle liikenteelle tulisi merkittäviä etuja, mutta silloin kustannusten jako olisi aivan toinen eli valtion osuus olisi pienempi. Lisäksi Helsingin suunnitelmat päällekkäisestä Töölön metrosta ovat nurinkurisia. Hankkeet olisi syytä yhdistää, jos kummankaan toivotaan toteutuvan.

Juha P. Korhonen

Mikkeli

