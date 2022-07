Business Finlandin audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen tavoitteet ovat elinkeinopoliittisia.

Veli-Pekka Lehtosen juttu suomalaisen elokuvan maailmanvalloituksesta (HS 21.6.) laajensi hyvin tematiikkaa elokuvan perinteisestä kulttuuripainotteisesta keskustelusta rahoituksen ja liiketoiminnan lainalaisuuksien pariin.

Suomen elokuvasäätiön kulttuurin edistämiseen liittyvien palveluiden ja rahoituksen ansiosta suomalainen elokuvataide on kymmenien vuosien ajan näkynyt kansainvälisillä festivaaleilla ja saanut viime vuosina runsaasti huomiota, myös palkintoja.

Business Finlandin audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen tavoitteet ovat sen sijaan elinkeinopoliittiset. Tuotantokannustimien pääasiallinen tavoite kaikkialla on houkutella ulkomaisia tuotantoja toteutettavaksi kannustinta hallinnoivassa maassa – yksinkertaisesti sanoen myydä kotimaista tuotantopalveluosaamista ulkomaisille yhtiöille.

Suomessa on tämän lisäksi tavoiteltu myös ulkomaista yksityistä rahoitusta suomalaisiin tuotantoihin, jotta suomalaiset tuotannot leviäisivät kansainvälisille markkinoille. Kannustinmalleja on useita, ja ne voivat perustua verovähennyksiin tai maksuhyvityksiin.

Suomen tuotantokannustin ei ole Lehtosen telakkatukiin viittaama ja verovähennyksiin perustuva malli, joiden varsinainen rahallinen hyöty kassaan audiovisuaalisella alalla toteutuu pahimmillaan muutaman vuoden kuluttua tuotannon päättymisestä.

Business Finlandin tuotantokannustin on enintään 25 prosentin maksuhyvitys Suomessa toteutuneista kustannuksista. Se maksetaan kustannustilityksen, sisältöraportin ja tilintarkastajan raportin perusteella rahoituksen saajan toiveen mukaan joko tuotannon aikana tai tuotannon loputtua noin kolmen viikon kuluttua tilityksen jättämisestä. Tuotantokannustin on rahoituspalvelu, jonka tavoitteena on edistää vientitulojen kasvua, mikä puolestaan tuottaa verotuloja Suomen kansantalouteen.

Merja Salonen

tuotepäällikkö, Business Finland

