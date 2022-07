Yritysten vastuullisuustyö vaatii kertaluontoisen projektin sijaan jatkuvaa työtä ja konkreettisia toimia.

Viime vuosina Suomessa on tullut ilmi ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä ja työoikeudellisia väärinkäytöksiä. Muun muassa Finnwatchin alkuvuonna julkaistu selvitys tuo esille näitä ongelmia rakennusalalla. Työperäistä hyväksikäyttöä esiintyy myös esimerkiksi siivous-, ravintola-, maatalous-, kauneudenhoito- ja tuotantoaloilla. Hyväksikäyttö on taloudellisesti tuottoisaa ja kiinnijäämisen riski on toistaiseksi ollut alhainen, vaikka viranomaisten resursseja ja puuttumista ilmiöön on etenkin viime vuosien aikana lisätty.

Työperäisen hyväksikäytön riskejä kasvattaa voimakkaasti vaihteleva joustavan ja tilapäisen työvoimaan tarve. Rakennusalalla työskentelee lähetettyjä työntekijöitä, jotka siirtyvät EU:n sisällä maasta toiseen esimerkiksi moniportaisen alihankinnan, bulvaanien ja postilaatikkoyritysten kautta. Tällä tavoin vilpilliset toimijat voivat kiertää tilaajavastuulain velvoitteita, ja väärinkäytökset jäävät piiloon niin tilaajilta kuin viranomaisiltakin. Vilpillisesti toimivat yritykset ja välikädet hyödyntävät sinänsä laillisia liiketoiminnan rakenteita, kuten ulkoistamista ja pitkiä alihankintaketjuja.

Hyväksikäyttöön puuttuminen ja vastuullinen liiketoiminta vaativat yrityksiltä ongelmiin havahtumista ja konkreettisia toimia. Yritysten on tiedostettava, että ihmisoikeusongelmia on myös kotimaassa, ei vain globaaleissa arvoketjuissa. Etenkään riskialoilla toimivien yritysten ei kannata jäädä odottamaan kielteistä mediahuomiota ja mainehaittoja. Yritysten tulee aktiivisesti arvioida toimintansa kielteisiä seurauksia alihankinnassa ja tarvittaessa puuttua asiaan.

” Yritysten ei kannata jäädä odottamaan kielteistä huomiota.

Rakennusalalla tämä edellyttää esimerkiksi ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuksien ja reilujen työehtojen toteutumisen seurantaa osana yrityksen vastuullisuusohjelmaa. On selvitettävä, kuinka hyvin ulkomaisen työvoiman työnteko-oikeudet on tarkistettu ja dokumentoitu työmailla. Lisäksi on kerättävä tietoa itse työntekijöiltä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi työmaille jalkautettavan kyselytutkimuksen avulla, jolla kartoitetaan ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kokemuksia heidän omalla kielellään.

Rakennusalalla on tullut ilmi ongelmia myös lähetettyjen työntekijöiden asemaan liittyen. EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta tulevia työntekijöitä on joutunut hyväksikäytön kohteeksi tilanteissa, joissa heidät on kierrätetty toisen EU-maan työluvalla Suomeen. Yksi nykyisen lainsäädännön vaatimukset ylittävä keino on edellyttää myös ulkomaalaisten yritysten työntekijöiltä Suomen myöntämää työ- ja oleskeluoikeutta. Tämä ehkäisee hyväksikäytön lisäksi harmaata taloutta.

Konkreettiset vastuullisuustoimet edellyttävät, että yrityksen johto sitoutuu vastuullisuuden edistämiseen ja että vastuullisuusstrategioissa huomioidaan työperäiseen hyväksikäyttöön puuttuminen. Organisaation omia työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita on jatkuvasti informoitava vastuullisuuteen liittyvistä odotuksista ja vaatimuksista, ja niiden toteutumista on myös seurattava. Rakennusalalla vastuullisuuden toteutumista voidaan edistää esimerkiksi omien työmaiden auditoinneilla, joissa katselmoidaan työmaiden aliurakoitsijat ja näiden sopimukset yritysvastuunäkökulmista.

Yrityksen sisällä vastuullisuusteemoista on käytävä jatkuvaa vuoropuhelua. Käytännön toimet vaativat myös riittävää resursointia. Liian usein vastuullisuuskysymykset jäävät yksittäisten sitoutuneiden vastuullisuusasiantuntijoiden harteille. Yritysten vastuullisuustyö vaatii kertaluontoisen projektin sijaan jatkuvaa työtä, joka oikeasti parantaa haavoittuvimmassa asemassa olevien työntekijöiden asemaa. Asianmukainen huolellisuus koskee myös työperäisen hyväksikäytön ehkäisyä ja torjuntaa.

Suomalainen liiketoiminta ja työelämä kohtaavat jatkossakin ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä. Ilmiöön on mahdollista puuttua ja ongelmia ehkäistä ja vähentää konkreettisilla vastuullisuustoimilla sekä eri toimijoiden yhteistyöllä.

Natalia Ollus ja Juhana Häkkänen

Ollus on Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtaja ja Häkkänen YIT oyj:n toimitusketjun kehittämisestä vastaava johtaja.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.