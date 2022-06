Hiilitullien ohella tarvitaan kansainvälinen hiiliosinkoa vastaava järjestelmä, joka auttaa köyhiä maita ilmastokriisin torjunnassa.

Tiede on todistanut, että maapallon lämpötilan nousu on rajattava 1,5 celsiusasteeseen, jos haluamme välttyä ilmastonmuutoksen dramaattisimmilta seurauksilta. Nykytahdilla matkaamme yhä kohti 2,4 asteen lämpenemistä, vaikka YK:n ilmastokokous on jalostanut ilmastotavoitteita kunnianhimoisemmiksi.

G7-maiden puheenjohtajana nyt toimiva Saksa on luvannut edistää ”yhteistyöhön pohjaavaa ja avointa ilmastoliittoumaa”. Aloite on tärkeä ja lupaava. Kansainvälisen ilmastoliittouman hyödyt voivat kasvaa tuntuvastikin, jos köyhemmille maille kanavoidaan hiiliosinkoja ja tuetaan siten näiden valtioiden siirtymää kohti puhtaampaa tuotantoa.

Ajatus ilmastoliittoumasta on muhinut pitkään talouspiireissä, ja se on alkanut saada yhä enemmän tukea. Jäsenvaltiot sitoutuisivat kunnianhimoisiin kansallisiin päästövähennyksiin ja soveltaisivat yhteistä hiilitullimekanismia estääkseen teollisuutta siirtymästä sinne, missä ilmastotavoitteet ovat vaatimattomampia. Liittouman maat muokkaisivat yhdessä teollisuussektoreitaan pyrkien luomaan kansainväliset markkinat ympäristöystävällisille materiaaleille ja tuotteille. Näin edelläkävijämaat eivät ajautuisi epäedulliseen kansainväliseen kilpailuasemaan etenkään runsaspäästöisillä teollisuudenaloilla.

Pariisin ilmastosopimuksen hengessä pitää silti kunnioittaa yhteisten ja eriytettyjen vastuiden periaatetta: jokaisen valtion on kannettava vastuuta ilmastokriisin torjunnasta, mutta samanaikaisesti pitää tunnustaa maiden talouskehityksen tuntuvat erot ja hiilipäästöjen historiallinen tausta. Ilmastoliittouman tulisikin keskittyä nousevien talouksien ja kehitysmaiden tukemiseen niiden siirtymässä kohti vähähiilistä tuotantoa.

Hiilitullit saattaisivat iskeä köyhiin maihin kovemmin kuin rikkaisiin. Niitä kompensoimaan tarvitaan valtioiden välille hiiliosinkoa vastaava järjestelmä. Siinä missä valtioiden sisällä hiiliosinkoa käytettäisiin hyvittämään fossiilisten polttoaineiden käytöstä perittävän hiilimaksun kustannuksia pieni- ja keskituloisille, osa hiilitullien tuotoista voitaisiin ohjata samalla periaatteella köyhille maille.

Ilman hiiliosinkoja vastaavaa järjestelmää hiilitulleista tulee rikkaiden maiden köyhille valtioille määräämä vero. Eettisesti kestämätön järjestely voi heikentää mahdollisuuksia taivutella globaalin etelän maita kansainvälisten ilmastoponnistusten taakse.

Kaupan käyttäminen ilmastopolitiikan välineenä on väistämätöntä, sillä kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää rajat ylittävää yhteistyötä. Esimerkiksi EU:n hanke metsäkadon hillitsemiseksi saa pontta tuontikielloista, joita suunnitellaan metsäkatoa pahentavalle naudanlihalle, palmuöljylle ja kaakaolle. Pariisin ilmastosopimuksessa ei ole velvoittavaa elementtiä, joten ilmastotoimista saadaan kunnianhimoisempia vain kustannuksia nostamalla – kaupan avulla.

Maailmanlaajuisten ilmastotoimien vauhdittaminen ja vapaamatkustamiseen puuttuminen edellyttävät uusia keinoja. Nyt ilmastopolitiikan kustannukset jäävät pitkälti kansallisesti maksettaviksi, kun taas sen hyödyt ovat maailmanlaajuisia.

Pariisin sopimus tulee pitää ponnistusten perustana, mutta täydentäviä toimia tarvitaan. Saksan onkin G7-ryhmän puheenjohtajamaana edistettävä päättäväisesti ilmastoliittoumaa.

Liittouman on pohjauduttava avoimuuteen ja yhteistyöhön. Jäsenyyden voidaan ajatella noudattavan ”samalla mitalla” -periaatetta: liittouman jäsenet sitoutuvat ilmastoponnistuksiin, ja vastineeksi ne hyötyvät kansainvälisistä hiiliosingoista. Lisäksi liittouman jäsenet tukevat yhteisvoimin siirtymää ilmastoystävälliseen teknologiaan ja rahoittavat ilmastotoimia.

Ilmastokriisin ratkaisun ydinkysymys on, miten kauppaa tulisi hyödyntää ilmastotoimien kannustimena. Kansainvälisiä hiiliosinkoja soveltava ilmastoliittouma ottaisi tärkeän askeleen oikeaan suuntaan.

Andreas Goldthau ja Simone Tagliapietra

Goldthau on Erfurtin yliopiston professori ja hankejohtaja Institute for Advanced Sustainability Studies -tutkimuslaitoksessa. Tagliapietra on tutkija brysseliläisessä Bruegel-tutkimuskeskuksessa.

