Keskusjärjestö ei näe, kuinka kestämätön tilanne tällä hetkellä on.

Riistakeskus perustelee valkohäntäkauriin kannan nykyistä sääntelyä pitkäjänteisellä suunnittelulla ja metsästysseurojen hartiavoimin tekemällä työllä (HS Mielipide 23.6.). Koko kirjoitus osoittaa, että Riistakeskus ei hahmota tilannetta eikä näe tarvittavien toimenpiteiden mittavuutta.

Todellisuudessa metsästysseurojen toiminnassa on suuria eroja. Kun suuri osa seuroista toimii tehokkaasti ja vastuullisesti, osa on uusilta metsästyshaluisiltakin paikkakuntalaisilta suljettuja, pääosin iäkkäiden miesten kerhoja, jotka eivät toimi tehokkaasti. Ne eivät hanki tarvittavia kylmäsäilytystiloja eivätkä näin täytä pyyntitavoitteita.

Ruokinnan rajoittamista on tunnetusti vaikea toteuttaa ja valvoa. Kaiken kaikkiaan nykytilanteen kestämättömyys ei aukene keskusjärjestölle.

Metsäkauriskannan paikallisen kasvun ei voida osoittaa johtuvan sen metsästyksen vapauttamisesta, vaikka runsastuminen olisi tapahtunut samanaikaisesti. Valkohäntäkauris on saaliina parempi, ja sen kannan erittäin nopea runsastuminen on vaikuttanut metsäkauriskannan pienentämiseen. Jokainen saaliseläin on käsiteltävä, ja hyvä saalis on parempi kuin vaatimaton.

Riistakeskuksen perustelut antavat aihetta pohtia, tuleeko jonkun muun ottaa asia hallintaan käytettävissä olevin keinoin. Metsästykseen myönteisestikin suhtautuvat maan- ja metsänomistajat alkavat saada tarpeekseen metsäluonnon köyhtymisestä, niittyjen kasvillisuuden häviämisestä, lisääntyvistä onnettomuuksista ja punkkien välittämien vakavien sairauksien lisääntymisestä. Paikoin Lounais-Suomessa ja saaristossa kukkivia kasveja ei enää löydy, ja niiden lisäksi kaikki alkaen kokonaisista mustikkakasvustoista ja saniaisista on alkanut kelvata nälkäisille kauriille. Harvinaisten perhosten ravintokasvit ovat vähentyneet hälyttävästi.

Metsästysoikeus on lähtökohtaisesti maanomistajalla. Riistakeskuksen kannattaisi huolehtia siitä, että metsäalueiden omistajat edelleen haluavat vuokrata maitaan metsästyskäyttöön. Lakimuutoksetkin ovat selvästi tarpeen.

Pertti Panula

Kirkkonummi

