Useista työpaikkailmoituksista saa kuvan, että työhön haetaan täydellistä moniosaajaa.

Viime aikoina on keskusteltu paljon työvoimapulasta eri aloilla, kuten ravintoloissa. Syitä on etsitty niin pandemiasta, työoloista kuin palkkauksesta ja kannustinloukuistakin. Itse lukuisia työpaikkailmoituksia selanneena haluan tuoda esille myös ilmoitusten ylimitoitetut vaatimukset. Useimmista ilmoituksista saa vaikutelman, että työhön haetaan jonkinlaista täydellistä työntekijää, joka on esimerkiksi samalla sosiaalisesti hyvin kyvykäs tiimipelaaja mutta pärjää mainiosti myös itsenäisesti työskennellen.

Hyvin usein kuitenkin vähempikin riittäisi, ja sen soisi tulevan työpaikkailmoituksissakin selkeästi esille. Nyt moni potentiaalinen työnhakija saattaa jättää kokonaan hakematta, koska ei usko olevansa tarpeeksi hyvä työhön.

Tämä asia olisi verrattain helppo korjata, jos vaihtoehtona on kannustinloukkujen poistaminen ja kohtaanto-ongelman ratkaiseminen.

Carla Olander

opiskelija ja keikkatyöläinen, Helsinki

