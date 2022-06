Roe vastaan Wade -päätöksen kumoamisessa on kyse muustakin kuin abortista.

Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi perjantaina perustuslain turvaaman aborttioikeuden. Roe vastaan Wade -päätöksen kumoaminen ei vain vaikeuta abortin saamista, vaan se heikentää myös muiden seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden saatavuutta ja lisää palveluntuottajiin kohdistuvia uhkia ja väkivaltaa.

Asuessani Yhdysvalloissa kävin Denverin Planned Parenthood -klinikalla. Klinikan ulkopuolella abortinvastustajat huusivat loukkauksia ja heittivät autoni päälle lappusia, jossa oli kuvia sikiöistä. Maassa oli nukkevauvoista revittyjä osia, joiden yli piti ajaa, jotta pääsi parkkipaikalle. Klinikalla piti kulkea metallinpaljastimien läpi, sillä klinikka sai jatkuvasti väkivaltaisia uhkauksia.

Jo nyt on viitteitä siitä, että Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden konservatiivituomarit aikovat heikentää perustuslaillista suojaa, joka koskee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja ehkäisyä. Korkein oikeus on ensimmäistä kertaa ottanut pois ihmisille annettuja perustuslaillisia oikeuksia. Kyse ei ole vain aborttioikeudesta vaan paljon laajemmasta äärikonservatiivisia arvoja edistävästä liikehdinnästä, joka on voimistunut ympäri maailmaa.

Kun aborttioikeus riistetään, ihmiseltä viedään kontrolli omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan. Joku ulkopuolinen päättää, mitä raskaana olevan ihmisen keholle tapahtuu. Nainen pakotetaan viemään loppuun raskaus, jota hän ei halua jatkaa. Viisi tuomaria riisti kymmeniltä miljoonilta ihmisiltä oikeuden tehdä päätöksiä omasta kehostaan ja elämästään.

” Äärioikeistolainen liikehdintä on vahvistunut ympäri maailmaa.

Yhdysvalloissa käydään nyt taistelua perustavanlaatuisista yksilönoikeuksista, jotka koskevat erityisesti naisia ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Meemit, joissa vitsaillaan Yhdysvaltojen aikavyöhykkeen olevan pari sataa vuotta menneisyydessä, ovat kylmäävän todenmukaisia.

Yhdysvalloissa on paljon ihmisiä, joiden mielestä naisten tehtävä on synnyttää lapsia ja pysyä kotona, homoseksuaalisuus on väärin ja siitä pitää ”parantua”, seksistä pidättäytyminen on ainoa hyväksyttävä ehkäisyn muoto sekä lisääntymiselimiä pitää kontrolloida tiukemmin kuin rynnäkköaseita. Pelottavinta on se, että osa näin ajattelevista ihmisistä käyttää valtaa Yhdysvaltojen politiikan ja päätöksenteon huipulla, myös korkeimmassa oikeudessa.

Me eurooppalaiset emme ole tälle immuuneja, sillä äärioikeistolainen liikehdintä on vahvistunut ympäri maailmaa. Kuten Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden konservatiivituomarit hyvin järkyttävällä tavalla osoittivat, mitkään oikeudet eivät ole taattuja. Näitä oikeuksia on puolustettava antamatta periksi, sillä joskus niiden toteutuminen voi olla vain muutaman ihmisen käsissä.

Roe vastaan Wade -päätöksen kumoamisesta päätti viisi ihmistä sekä yksi entinen presidentti, joka nimitti kolme abortinvastaista korkeimman oikeuden tuomaria. Kohdusta tuli poliittisen valtapelin nappula, ja muita perusoikeuksia uhkaa sama kohtalo. Siksi ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolustaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Emma Winiecki

Suomen ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalainen

