Duunari on veikeä sana

Kiitos työelämätutkija Tiina Saarelle kommenteista HS:n jutussa (21.6.) ”Ammatistaan ylpeät”, jossa käsiteltiin duunarityötä.

Minä pidän sanaa duunari veikeänä. Se kertoo mielestäni ammattitaitoisesta, työhönsä sitoutuneesta ja motivoituneesta työntekijästä.

Isäni oli vanhempi sähköasentaja, jolla olisi ollut töitä enemmän kuin ehti tehdä. Hän oli erittäin kysytty ja pidetty sekä luotettava töissään. Kumpikin vanhemmistani opetti, että kaikki työ on tärkeätä ja että työhön on syvennyttävä. Kun työhön ryhtyy, se on suoritettava kunnolla.

Eija Tapanainen

eläkeläinen, Espoo

