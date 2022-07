Luontokato on ihmisen syytä

Metsäpatologian dosentti Michael Müller kirjoitti (HS Mielipide 23.6.), että runsaat hirvieläinkannat heikentävät metsäluonnon monimuotoisuutta. Kirjoituksessa menevät syyt ja seuraukset sekaisin.

Olen ollut itse todistamassa 1960-luvulla tehometsätalouden alkua tehdessäni isän apuna metsätöitä. Metsät olivat silloin sekametsiä. Kun metsureita alettiin korvata koneilla, keksittiin aukkohakkuut, jotta isojen koneiden tehokkuus pääsi oikeuksiinsa. Aukkoihin istutettiin samaa puulajia, ja näin syntyivät puupellot.

Hirvet olivat harvinaisia 1950–1960-luvuilla. Aukkoihin syntynyt nuori, yhden puulajin metsä ja pusikot olivat hirven herkkua, ja hirvien määrä alkoi lisääntyä. Ihmisen aiheuttama metsän yksipuolistuminen on siis lisännyt hirvien määrää.

Massiiviset hakkuut hävittävät lintujen pesiä ja heikentävät nisäkkäiden lisääntymis- ja kasvuoloja. Hakkuut muuttavat metsän pienilmastoa. Marjastusmaat häviävät, vain vatukot lisääntyvät.

Metsän yksipuolistuminen on osa luontokatoa, josta on turha syyttää luontokappaleita, kuten hirviä. Syynä on ihminen ja hänen loppumaton ahneutensa.

Markku Pietiläinen

eläkeläinen, entinen metsuri, Mikkeli

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.