Lentoyhtiöiden edessä on suuria muutoksia

Kauppalehti kirjoittaa, että lentomatkailu on palannut rytinällä miltei koronaviruspandemiaa edeltäneelle tasolle.

”Ketsuppipulloilmiön ajurina on lomamatkailu, mutta myös liikematkustaminen on vilkastunut selvästi.”

”Kysynnän ryöpsähdys on tuonut esiin ilmailualan kapasiteettiongelman. Alalta on lähtenyt korona-aikana pois paljon työntekijöitä. Esimerkiksi pula turvatarkastajista on näkynyt kaaoksena useilla Euroopan lentokentillä. Työvoimaongelmaan ei ole olemassa nopeaa ratkaisua, koska lentokentille ei voi ottaa töihin tuosta vain ketä tahansa.”

”Vaikka ilmailuala nauttii ripeästä elpymisestä, tuleva syksy huolettaa jo alalla. Edessä on todennäköisesti uusi tartunta-aalto. Talouden näkymät ovat synkentymässä. Energia ja ruoka kallistuvat. Korot nousevat. Koronasäästöt eivät välttämättä enää lämmitä. Lisäksi lentoyhtiöt joutuvat vyöryttämään nousevia kustannuksiaan lippujen hintoihin.”

”Kestävät lentopolttoaineet ovat keskeisimmässä roolissa, kun ala pyrkii painamaan päästöt nettona nollaan vuoteen 2050 mennessä. Kestävien polttoaineiden tuotanto on vielä olematonta, mutta sen uskotaan vauhdittuvan, kun EU:ssa otetaan käyttöön sekoitevelvoite.”

”Myönteisesti katsoen ilmailuala on erittäin mielenkiintoisten ja suurten muutosten edessä. Palautunut kysyntä auttaa, sillä vain terve sektori pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.”

Maaseudun Tulevaisuus toteaa, että inflaatio on iskenyt suomalaisiin autoilijoihin erityisen pahasti.

”Polttoaineiden hinnat alkoivat nousta jo viime kesänä, ja nyt nousua on tullut vuoden takaiseen yli 50 prosenttia.”

”Osan mielestä kohonneet polttoainehinnat palvelevat vihreän siirtymän tavoitteita, jossa muun muassa fossiilisten polttoaineiden kulutusta pyritään vähentämään. Ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeyttä tuskin enää kukaan kiistää, mutta torjunnan keinojen sosiaalisesta kestävyydestä täytyy voida keskustella.”

”Tällä hetkellä autoilijoiden paras vaihtoehto, yhdellä varauksella, on hankkia sähköauto. – – Mitä nopeammin autoilija pääsisi hyppäämään uuteen tekniikkaan, sitä pienemmiksi pitkän ajan kustannukset jäisivät. Jokaisella tähän tekniikkaloikkaan ei ole kuitenkaan varaa.”

”Uusilla kestävämmillä polttoaineilla vanhojen autojen käyttäjät saisivat lisäaikaa, jotta käytettyjen autojen markkinat saisivat sähköautoihin liittyvät haasteet korjattua. – – Jos vihreä siirtymä alkaa kallistamaan ihmisten elämiä liikaa, alkaa kansan tuki tärkeälle hankkeelle horjua.”