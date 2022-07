Pyöräteiden opastus on olematonta

Viitoitusta ei joko lainkaan ole tai se on pahasti puutteellista.

Helsinki satsaa miljoonia pyöräteihin ja julistaa olevansa pyöräilykaupunki. Metsää kaatuu ja asvalttia levitetään, kun uusia pyöräteitä raivataan asukkaiden mielipiteistä tai tarpeista piittaamatta.

Samaan aikaa halvin ja tärkein on vuodesta toiseen retuperällä. Opastus on olematonta. Viitoitusta ei joko lainkaan ole tai se on pahasti puutteellista tai peräti harhaanjohtavaa.

Jos osaamista ei Helsingissä kerran ole, kannattaisiko kysyä tietävimmiltä? Pääkaupungin partio voisi polkaista pyöräilyn edelläkävijään Ouluun ja oppia miten reitit merkitään. Siellä kun se kuuluisa sokea Reettakin varmaan pyöräilee eksymättä perille.

Jouni Tervo

Helsinki

