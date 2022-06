Suomalaisten mallitoimistojen hankaluudet voivat vaikuttaa rikalta rokassa, mutta vaateteollisuuden ja -kaupan kehitys heijastuu mallimaailmaan muuallakin.

On asioita, joiden merkitys on kokoaan suurempi. Esimerkiksi mallitoimistojen kulttuurinen huomioarvo on aina ollut niiden liikevaihtoa suurempi.

Nyt ala on Suomessa murroksessa, mutta myös maailmalla.

Soitto alan konkarille, Paparazzi-toimiston Laila Snellmanille, vahvistaa tapahtuneen. Yksi syy on koronavirus. Kansa myös ikääntyy eikä kuluta.

”Aloitin oman toimistoni vuonna 1983, jolloin Suomen vaateteollisuus oli Pohjoismaiden suurinta. Se oli kulta-aikaa: Messukeskus oli pieni Vateva-messuille, ja mallien palkoilla ostettiin asuntoja. Enää on jäljellä Marimekko, L-Fashion Group ja pieniä toimijoita”, Snellman kertoo.

Suomalaisen vaateteollisuuden lihavista vuosista on jäljellä enää Marimekko, Luhta sekä pienempiä toimijoita.

Soitto toiselle vaikuttajalle vahvistaa Snellmanin puheet. ”Kysyn muotialalle tulevilta nuorilta, kuinka monessa suomalaisessa verkkokaupassa asioitte. Vastaus kuvaa murrosta”, kertoo johtaja Toni Korpineva mallitoimisto Brandista.

Suomalainen vaatekauppa ja -teollisuus ei siis ole ollut hereillä maailman muuttuessa, ja ala katsookin kateellisena ulkomaille.

”Ruotsissa voi tulla buukatuksi Louis Vuittonin näytökseen, mutta Suomesta pitää lähteä paikan päälle Pariisiin”, Korpineva kertoo. Alan merkittävä koko Ruotsissa vetää puoleensa.

”Meiltäkin voisi nousta uusia brändejä, jos teollisuus olisi kiinnostunut. Ranskassa ja Italiassa vaatteet ovat osa kulttuuria”, Snellman muistuttaa.

Myös ajatus mallin työstä on muuttunut. Video korvaa nyt valokuvia. ”Työ muistuttaa yhä enemmän näyttelijän ammattia”, Korpineva arvioi. Leipää ovat nakertamassa myös sosiaalinen media ja influensserit.

Mallimaailma itsessään on sekin muuttunut. Käsitys siitä, miltä mallin pitää näyttää, on muuttunut monipuolisempaan suuntaan. Muotinäytöksillä ei myöskään ole entistä roolia eikä portinvartijoilla vanhaa valtaa.

”Ennen riitti, jos pääsit Pradan näytökseen Milanoon. Tänä päivänä se ei vie sinua välttämättä mihinkään, sillä media saattaa olla samaan aikaan katsomassa muualle, vaikkapa Kardashianeja”, Koskineva sanoo.

Kate Moss on kansainvälisesti tunnetuimpia huippumalleja. Hänet valokuvattiin toukokuussa New Yorkissa.

Suvi Koponen, joka on syntynyt 1980-luvulla, on monille se viimeinen suomalainen huippumalli. ”Tavallaan”, myöntää Snellman. ”Influensserit tunnetaan nykyään paremmin. Toisaalta jollain Kate Mossilla ei ole yhtään sometiliä”, mallimamma jatkaa.

Korpinevan mielestä suomalaisia huippumalleja voi edelleen syntyä. Hän nostaa esiin nimen Steffi Cook.

”Hän tekee huipulla töitä, mutta on samaan aikaan julkisuusallerginen. Onko hän silloin huippumalli, jos media ei sitä toitota?”

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.