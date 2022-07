Onko järkevää tuhota kulttuurihistoriallisesti arvokkaan teollisuusalueen sydän purkamalla pato ilman merkityksellistä hyötyä?

Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta on keskusteltu Helsingin politiikassa jo pitkään.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa, että Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta teetetään selvitys ja kokonaissuunnitelma (HS 24.5.). Tutkimus olisi jo kolmas sitten vuoden 2016. Aiemmissa selvityksissä ei ole suositeltu purkamista, mutta niissä ei ole myöskään arvioitu padon hävittämisen kustannuksia.

Jälkimmäinen on kuitenkin tarpeen. Jos Vantaanjoen vedenpintaa laskettaisiin 2–3 metriä, se aiheuttaisi muun muassa sortumisvaaran joenpenkereille, ja Pikkukosken uimarantakin uhkaisi jäädä käyttökelvottomaksi. Purkuaktivistien mukaan tämä voitaisiin estää rakentamalla jokeen uusia patoja, joilla vedenpintaa nostettaisiin asteittain. Nämä välipadot olisivat suurimmillaan lähes viisikymmentä metriä leveitä ja viisi metriä syviä. Näin mittavien rakennustöiden vaikutuksia, toteuttamiskelpoisuutta ja hintaa voi vain arvailla.

Virtavesien hoitoyhdistys (Virho) tekee arvokasta asiantuntijatyötä kalojen elinolojen parantamiseksi. Yhdistyksen mukaan Vantaanjoki on jo nyt Suomenlahden paras taimenjoki. Itähaara toimii siis hyvin.

Pääasiallinen ongelma on heikosti vastavirtaan uivan vaellussiian nousu jokeen. Sen tilanne tuskin paranisi putouksen purulla, sillä siinä haarassa joki on luontaisesti jyrkempi ja lyhyempi. WWF:n mukaan Suomen rannikolla on yli 30 jokea, joihin vaellussiika nousee, joten lajin säilymisen kannalta Vantaanjoella ei ole merkitystä – eikä ole ollut aiemminkaan: tietoa siitä, että tämä kalalaji olisi koskaan noussut Vantaanjokeen ei ole.

Onko järkevää tuhota kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 150-vuotiaan teollisuusalueen sydän purkamalla pato ilman merkityksellistä hyötyä? Vai tulisiko varat kohdentaa jo nyt toimivien jokien tilan ja veden laadun parantamiseen sekä kulttuurisesti toisarvoisten patojen purkamiseen, jotka oikeasti estävät kalojen nousua?

Toivomme, että tulevassa selvityksessä lasketaan eri vaihtoehtojen mahdollisimman realistiset hinta-arviot sekä arvioidaan myös rakennettavien uusien patojen vaikutus virkistykseen ja kalatalouteen.

Harri Heikkiä

puheenjohtaja

Lauri Kontro

sihteeri

Pro Vanhakaupunki–Gammelstaden-yhdistys

