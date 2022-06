Tuomioistuimia kuormittavat sarjakantelijat on saatava kuriin

Aiheettomia kanteita tehneille voitaisiin asettaa määräaikainen rajoitus. Silloin he voisivat jättää kanteen oikeuteen ainoastaan lainopillisen avustajan kanssa.

Helsingin Sanomat kertoi kesäkuun alussa sarjahaastajasta, joka on kuormittanut oikeuslaitosta vuosien ajan aiheettomilla kanteilla. Salolainen nainen on jättänyt toistasataa kannetta Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen.

Nainen on poikkeuksellisen tuottelias, mutta HS:n tietojen mukaan vastaavia turhien kanteiden nostajia on muitakin. Osa lakimiehistä kutsuu sarjavalittajia ironisesti kanta-asiakkaiksi.

Oikeuslaitos on voimaton kanta-asiakkaiden edessä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamanni Martti Juntikka painotti, että kansalaisten perusoikeudet menevät etusijalle.

”Kansalaisten perusoikeuksien rajoittaminen niin, että pyrittäisiin estämään mahdollisten turhiksi koettujen haastehakemusten toimittaminen tuomioistuimeen, ei mielestäni ole perusteltua.”

Asianajajalla, jolla on kokemusta sarjahaastajista, on ratkaisuehdotus. Sellaista tarvitaan, sillä myös sarjavalittajien vastapuolilla on perustuslaillinen oikeus olla joutumatta tahtomattaan ja toistuvasti perusteettomien oikeusprosessien kohteeksi.

Vaikeissa tapauksissa mallia voisi ottaa korkeimmasta oikeudesta. Korkein oikeus suosittelee, että valituslupaa sieltä hakeva käyttää hakemuksen laadinnassa asianajajan tai vastaavan toimijan palveluilta.

Käräjäoikeus voisi määrätä aiheettomia kanteita tekevälle ihmiselle määräaikaisen rajoituksen perustelluista syistä. Henkilö ei voisi jättää esimerkiksi seuraavan kahden vuoden aikana kanteita ilman lainoppinutta avustajaa.

“Ehdotuksen tarkoituksena ei olisi lisätä asianajajien työtehtäviä vaan helpottaa perättömien haasteiden aiheuttamaa valtavaa työkuormaa.”

” Perusteettomat kanteet pysähtyisivät kuin seinään.

Asianajaja ei halua puhua nimellään, sillä hänen asianajotoimistonsa on joutunut vastaamaan myös perättömiin kanteisiin.

Jos juristi allekirjoittaa perusteettoman kanteen, vastapuolella on mahdollisuus kohdistaa oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa myös juristiin. Nykyisin kanteen voi jättää ilman lainopillista avustajaa. Jos tällaiseen apuun turvautumista vaadittaisiin, perusteettomat kanteet pysähtyisivät kuin seinään: yksikään juristi ei suostuisi allekirjoittamaan niitä.

Salolaisnainen käynnisti perättömien haasteiden tehtailun viime vuosikymmenen puolella.

Oikeuden väärinkäyttö on aiheuttanut huomattavia vahinkoja myös salolaisnaisen uhreille. Nainen on saanut tuomioita muun muassa entisen puolisonsa häiritsemisestä.

Kanneoikeuden rajaaminen vähentäisi perättömien prosessien vastapuolelle aiheuttamia kustannuksia ja muita haittoja. Kustannukset kun voivat nousta vuosien aikana kymmeniintuhansiin euroihin.

Kirjoittaja on HS Turun toimittaja.