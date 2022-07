Luonnonsuojelussa on tehty virheitä, jotka pitää korjata

Jotta tavoite suojella kolmasosa maapallon luonnosta onnistuisi, sille on asetettava joukko ehtoja.

Mitä tapahtuu, jos kolmasosa maapallon luonnosta suojellaan? Tästä tavoitteesta on keskusteltu YK:n kansainvälisissä biodiversiteettiä koskevissa neuvotteluissa. Jotta tavoite onnistuisi, sille on syytä asettaa seuraavia ehtoja, sillä muuten nälkäisten määrä lisääntyy rajusti ja ihmiset joutuvat hakeutumaan alueille, joilla ruokaa on vielä tarjolla.

Sodat on kiellettävä sopimuksin, sillä kuten nyt konkreettisesti nähdään, sodan aikana elintarvikkeiden tuotanto ja niiden kuljettaminen vaikeutuu. Laajamittaisiin katastrofeihin on syytä varautua. Kiina ja Venäjä on saatava mukaan, sillä muuten tavoitteita on mahdotonta saavuttaa tai sitten ne koskevat vain osaa maapallosta.

Kaivostoiminnan kielteiset vaikutukset luontoon ovat suuria, ja vaikutukset leviävät laajalle alueelle. Kaivosten tuottamien vaurioiden estämiseen on panostettava. Sähköautot vaativat harvinaisia metalleja, mikä lisää kaivostoiminnan ongelmia.

” Laajamittaisiin katastrofeihin on syytä varautua.

Väestönkasvu on saatava loppumaan aikaisemmin kuin mitä väestötutkijat ennakoivat. Etenkin kaupunkien kasvua on rajoitettava, sillä ne tuhoavat luontoa monin tavoin.

Lihansyönti on kiellettävä kokonaan tai tehtävä niin kalliiksi, että juuri kukaan ei pysty sitä ostamaan. Vaarana on, että lihansyönnistä tulee entistä selvemmin hyvin toimeentulevien etuoikeus. Vaikka on toivottavaa, että köyhät maat vaurastuvat, sen mukana lihansyönti lisääntyy.

Peltojen käyttöä alkoholin raaka-aineiden tuottamiseen on syytä voimakkaasti rajoittaa, ja tupakan kasvattaminen on kokonaan kiellettävä.

On kohtuutonta, jos etenkin maanviljelijät joutuvat kärsimään suojelun seurauksista. Näin suurta suojelun osuutta on mahdotonta toteuttaa ilman tuntuvia tulonsiirtoja. Jos peltoalasta suojellaan kolmannes, mitä suojelluille pelloille tehdään? Vaikka peltoalaa vapautuu lihan tuottamiselta, tuotantomäärät vähenevät lisääntyvän luomuviljelyn vuoksi. Annetaanko Suomessa suojeltujen peltojen vesakoitua ja metsittyä?

Sekä peltoalan että varsinkin metsäalan osalta suuri ongelma on niiden määrän erilaisuus eri maissa. Suomi on suhteellisesti Euroopan metsäisin maa. Metsän suojelutavoite leikkaa rajusti koko kansakunnan tuloja. Koska puuta tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän, se vaatii suojelun ulkopuolelle jäävän metsän entistä tehokkaampaa kasvattamista.

Parhaiten kasvua edistävä metsänhoito perustuu jaksottaiseen kasvattamiseen. Helposti unohtuu, että suojellun metsän hiilensidonta vähitellen heikkenee. Suojelluissa metsissä kulkenut on varmasti nähnyt, miten paljon siellä on kelottuneita puita ja miten niukasti siellä on uusia taimia.

Toivon, että asiantuntijat korjaavat ne virheet, joita edellä olen esittänyt. Ei ole ensimmäinen kerta, kun jonkin sinänsä arvokkaan tavoitteen nimissä on tehty pahoja virheitä. Yksi suurimpia ongelmia tulee olemaan se, että kaikkialla toimitaan saman kaavan mukaisesti.

Markku Ojanen

psykologian professori (emeritus), Lempäälä

