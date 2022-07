On hyvin mahdollista, että seuraavan presidentin johdolla Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan tulee Trumpilta tuttuja painotuksia.

Helsingin Sanomien jutussa (HS Visio 28.6.) taloustieteilijä Paul Krugman varoitti riskeistä, joita Yhdysvallat kohtaa seuraavissa presidentinvaaleissa. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen demokratia on vaarassa, koska republikaanit eivät välttämättä enää luovu vallasta.

Krugman on ennen kaikkea huolissaan omasta maastaan, minä omastani.

Republikaanihallinto olisi Suomelle huono uutinen. Ukrainan sodan myötä Yhdysvallat on näyttäytynyt Euroopan demokratian ja ihmisoikeuksien takaajana. Yhdysvallat varoitti Ukrainaa etukäteen Venäjän presidentin Vladimir Putinin laajamittaisesta hyökkäyksestä, vaikka moni eurooppalainen kumppani ei uskonut siihen.

Yhdysvallat koordinoi Ukrainalle suunnattua apua. Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin demokraattihallinto on sitoutunut Pohjois-Atlantin puolustusliittoon ja Eurooppaan. Samaa ei voinut sanoa Bidenin edeltäjän Donald Trumpin republikaanihallinnosta.

Bidenin kannatus matelee Yhdysvalloissa. On hyvin mahdollista, että seuraavan presidentin johdolla Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan tulee Trumpilta tuttuja painotuksia. Yhdysvaltojen ulkopolitiikan päähuomion kohteena ei ole Eurooppa tai Venäjä. Se on Kiina. Lisäksi riskinä on paluu Trumpin hallinnon ajamaan ulkopolitiikkaan, jossa Yhdysvallat osin eristäytyy taloudellisesti, poliittisesti ja sotilaallisesti.

Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan kuuluu Venäjän pitäminen aisoissa, mutta tulevaisuudessa sen saavat mahdollisesti tehdä eurooppalaiset itse. Republikaanipuolueessa on yleinen vaatimus ”varakkaiden eurooppalaisten liittolaisten” omasta aktivoitumisesta asiassa.

Amerikkalainen suuri yleisö koki niin sanotun terrorismin vastaisen sodan traumaattisena. Monet vanhemmat viettivät unettomia öitä toivoen lastensa turvallista kotiinpaluuta Irakin sodasta, Afganistanin sodasta ja muista operaatioista. Uudet taloudelliset, poliittiset ja sotilaalliset sitoumukset Eurooppaan eivät kuulu republikaanipuolueen työlistalle. Tähän on eurooppalaisten – myös suomalaisten – syytä varautua.

Mikko Hakala

Helsinki

