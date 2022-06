Turun Sanomat kritisoi Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden ratkaisua, jolla kumottiin laajan aborttioikeuden taanneet ennakkotapaukset.

”Aborttikysymyksen osavaltiotasolle siirtäneestä päätöksestä seurasi nopeita toimenpiteitä, sillä aborttiklinikoita ryhdyttiin sulkemaan osavaltioissa, joissa oli voimassa korkeimman oikeuden päätöstä odottaneita niin sanottuja liipaisinlakeja.”

”Aborttikysymyksen merkitystä voi olla suomalaisesta näkökulmasta vaikea ymmärtää, sillä turvaverkot ovat pohjoismaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa aivan toisenlaiset kuin Yhdysvalloissa. Siinä missä terveyspalvelut ja perheiden tukimekanismit synnytyksistä ja neuvoloista alkaen ovat Suomessa tarjolla kaikille kukkaroon katsomatta, Yhdysvalloissa tilanne on toinen. Pelko ei-toivottujen raskauksien seurauksista ajaa naisia teettämään abortteja puoskareilla, mikä sekin on vakava terveysriski.”

”Laajan aborttioikeuden kumoamista kannattaneista tuomareista kolme on ex-presidentti Donald Trumpin nimittämiä. – – Demokraateille tuore aborttipäätös on kova takaisku, mutta konservatiivit saavat siitä puhtia seuraaviin ajamiinsa lakimuutoksiin. Amerikkalaisen yhteiskunnan jakautumisesta on syystä kannettu huolta kauan, eikä jakolinjojen loivenemisesta ole merkkejä.”

Hämeen Sanomien mukaan Yhdysvallat otti monta askelta taaksepäin naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisessä.

”Entisen presidentin Donald Trumpin aikakausi näkyy korkeimmassa oikeudessa. Se on aikaisemmin ollut ainakin periaatteessa puolueeton elin, mutta nyt valtasuhteet ovat muuttuneet niin vahvasti konservatiiveille, että päätöksissä näkyy politiikka. Yhdysvaltain kansalaisille tämä tarkoittaa taantumuksen aikaa, joka varmasti heijastuu muidenkin ryhmien oikeuksiin. On jo arvioitu, että esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia kiristetään.”

”Aborttioikeuden kumoamisella on myös valtavat heijastusvaikutukset Yhdysvaltojen ulkopuolella maissa, joissa otetaan mallia Yhdysvalloista. Länsimaiselle sivistykselle nykyisen kaltainen politiikka on häpeällistä. Kenenkään ei pitäisi ottaa siitä mallia.”

”Raskaudenkeskeytykset eivät lopu lakien kiristämiseen. Niitä tehdään jatkossakin, mutta naisten terveyden ja jopa hengen uhalla.”

”Korkeimman oikeuden ratkaisu kuitenkin antaa paljon eväitä syksyn kongressivaaleihin. Politiikan keskiössä on varmasti naisten oikeus päättää omasta kehostaan. 2020-luvulla siitä ei pitäisi enää edes keskustella, sen pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta valitettavasti näin ei ole.”