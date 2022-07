Yhtiön autopaikoista peritään autopaikkamaksua, jonka tulisi vastata käypää hintaa.

Petri Myllylä kirjoitti (HS Mielipide 27.6.) taloyhtiöiden käytännöistä autopaikkojen jakamisessa. Myllylä katsoi, etteivät käytännöt vastaa asunto-osakeyhtiölakiin kirjatun osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Monissa taloyhtiöissä autopaikan hallintaoikeus perustuu osakeomistukseen. Tällöin autopaikan käyttöoikeus on autopaikkaosakkeiden omistajalla. Hallintaoikeus on tällöin aina kirjattu yhtiöjärjestykseen, jossa määritellään paikoista maksettavan vastikkeen perusteet. Toisaalta, jos yhtiöjärjestyksessä ei kerrota autopaikkojen olevan osakashallinnassa, jäävät ne taloyhtiön hallintaan, jolloin taloyhtiö voi luovuttaa niitä käyttöön vuokraamalla. Paikoista peritään yleensä tällöin autopaikkamaksu eli käytännössä vuokraa.

Taloyhtiön paikkojen osalta on tarpeen määrittää perusteet sille, kuinka ja kenelle niitä jaetaan käytettäväksi. Laki ei asiaa yksityiskohtaisesti sääntele, mutta keskeinen merkitys on mainitulla yhdenvertaisuusperiaatteella. Lisäksi vaikutusta voi olla kaavalla, jossa autopaikat on usein tarkoitettu talon asukkaiden tai sitä muuten tarvitsevien (kuten liikehuoneistojen työntekijät ja mahdollisesti asiakkaat) käyttöön. Edelleen on tulkittu, että oikeus autopaikkaan on ensisijaisesti sitä tarvitsevilla, eli asukkailla, jotka tarvitsevat paikkaa liikkumiseen käyttämänsä auton pysäköintiin.

Myllylä kritisoi kirjoituksessaan yleistä jonotuskäytäntöä, jossa vapautuva autopaikka luovutetaan jonossa ensimmäisenä olevalle. Kritiikki on varmasti osaltaan perusteltua – tunnemme tapauksia, joissa jono jumiutuu paikoilleen vuosikausiksi, jolloin osakkaiden yhdenvertaisuus jää käytännössä toteutumatta. Parempi vaihtoehto voisi olla se, että paikat luovutettaisiin käyttöön vain määräajaksi, esimerkiksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Paikat voidaan myös arpoa kaikkien autopaikkaan oikeutettujen kesken tietyin väliajoin.

Yhtiön autopaikoista peritään autopaikkamaksua, jonka tulisi vastata käypää hintaa. Vähintäänkin maksun olisi hyvä kattaa autopaikkojen käytöstä yhtiölle aiheutuvat kustannukset. Mutta kuten saunamaksun tai pyykkituvan käytöstä perittävien kustannusten osalta, maksut ovat usein enemmänkin omakustannustyyppisiä kuin markkinaehtoisia.

Kun määritellään autopaikkojen jakamisen periaatteita ja paikoista perittävän maksun suuruutta, asia on syytä valmistella huolella ja varmistaa myös päätöksenteon oikeellisuus. Kiinteistöliitto suosittaa, että taloyhtiön hallitus valmistelee asian ja luonnostelee autopaikkasäännöt, jotka se vie yhtiökokouksen vahvistettaviksi. Yhtiökokouksen päätöksen on oltava yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen.

Tapio Haltia

neuvontalakimies, Kiinteistöliitto

