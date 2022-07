Häpeän ja piilottelun sijaan tulisi vahvistaa avoimuutta ja alkoholiriippuvuuden rohkeaa puheeksi ottamista.

Nimimerkki Surullinen sisko (HS Mielipide 27.6.) nosti esille koskettavasti alkoholiriippuvuuden vaikutuksia sekä käyttäjään että läheisiin.

Valitettavasti vain pieni osa alkoholiriippuvuutta sairastavista hakeutuu hoidon piiriin. Siihen vaikuttaa ennen kaikkea sairauden luonne, johon kuuluu kieltäminen ja häpeä. Alkoholiriippuvuus on elinikäinen sairaus, joka kehittyy asteittain ja usein vaivihkaa. Hallitsematon alkoholin käyttö on kansansairautemme.

Ymmärryksemme mukaan alkoholismi on aina jollakin tapaa myös läheisten sairaus. Se vaikuttaa laajasti ja monin tavoin käyttäjän lähi-ihmissuhteisiin, tuttaviin ja työyhteisöihin. Päihderiippuvaisten ja läheisten vertaistoimintaa Suomen Valkonauhaliitossa kehittänyt sosiaaliterapeutti Rauha Koskiluoma tapasi sanoa, että alkoholista tulee puhua kuin ruisleivästä. Tällä hän tarkoitti, että häpeän ja piilottelun sijaan tulisi vahvistaa avoimuutta ja asian rohkeaa puheeksi ottamista.

Surullisen siskon kokemuksen jakaa maassamme yllättävän moni ihminen. On hyvin tärkeää, että läheiset jakavat kokemuksensa elämästään päihdesairauden vaikutuspiirissä ja löytävät paikan jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan muiden samaa kokevien kanssa. Muutoin alkoholismi sairastuttaa käyttäjän lisäksi myös läheiset.

Asioiden ja tunteiden jakaminen ammattihenkilön ohjaamassa vertaisryhmässä on vapauttavaa. Tätä työtä tehdään Suomessa monessa kansalaisjärjestössä – Valkonauhassakin siitä on kokemusta jo yli sadan vuoden ajalta. Vertaisuudessa on parantavaa voimaa, olitpa riippuvuudesta kärsivä tai läheinen. Surulliselle siskolle ja hänen perheelleen haluamme sanoa: ette ole yksin.

Sinikka Ervelius-Vilén

Irja Eskelinen

Inari Varimo

Suomen Valkonauhaliitto

