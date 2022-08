Venäjä häviää kulttuuridiplomatiassa.

Karhu ja Maša ovat päähahmoja animaatiosarjassa, jota voi katsoa Netflixin suoratoistopalvelussa. Muun muassa Baltian maissa venäläissarjaa on pidetty hybridivaikuttamisena.

Venäläiset leveilevät kulttuuriperinnöllään, eivätkä syyttä. On Kandinskya, Prokofjevia ja Tšehovia. Se, mistä venäläiset eivät juuri pidä meteliä, on vähintään yhtä tärkeää.

Venäjältä puuttuvat globaalit 2000-luvun tähdet, joilla voisi voittaa maailman sydämiä puolelleen. Ja jos joku Valeri Gergijevin kaltainen nimi olikin, Venäjän hyökkäys Ukrainaan himmensi heidän hohtoaan todella rajusti.

Kansainvälisessä politiikassa valtioiden kulttuurimittelöä kutsutaan joskus hybridivaikuttamiseksi ja useammin kulttuuridiplomatiaksi. Pehmeään politiikkaan lasketaan megatapahtumat, urheilu ja kulttuuri. Jääkiekkoliiga KHL on hyvä esimerkki venäläisten pehmeästä politiikasta.

Elokuvien ja populaarikulttuurin puolella vastaavia esimerkkejä ei oikein ole. Poikkeuksena voi pitää venäläisanimaatio Mashaa ja Karhua. Netflixistä löytyvä pikkulasten satusarja on erittäin suosittu. Se kertoo kolmivuotiaasta Maša-tytöstä ja hänen ystävästään Karhusta, mutta lännessä ja erityisesti Baltiassa sarja on tulkittu Venäjän hybridivaikuttamiseksi. Tulkinnassa tarinan karhu on Venäjä, joka yrittää palauttaa valta-asemansa, russki mirin.

Venäjän sekä toisen idän suurvallan eli Kiinan epäonnistuminen kulttuuridiplomatiassa on silmiinpistävintä elokuvissa ja tv-sarjoissa. Johtuuko se englannin kielen ylivallasta? Ei välttämättä. Mashaa ja Karhua katsotaan myös Suomessa, koska sarja on suomeksi dubattu.

Todisteesta käy sekin, että Ranska ja viime vuosina myös Etelä-Korea ovat löytäneet omankieliselle tuotannolleen laajaa kansainvälistä suosiota. Molempia auttaa vahva kotikenttä: Ranskassa ja Koreassa on perinteisesti katsottu paljon omassa maassa tehtyjä elokuvia.

” Hollywoodia on vaikea horjuttaa.

Elokuvanteon osaamista ja historiaa on toki Venäjällä ja Kiinallakin, mutta Hollywoodin kanssa kilpailemaan tähdätyt sikäläiset elokuvat jäävät kotiyleisön herkuiksi. Kyse on kulttuurisesta hienosäädöstä ja ymmärryksestä. Venäjän ja Kiinan yhteiskunnat viestivät elokuvillaan tavalla, joka näyttäytyy lännessä usein vieraana, kummallisena ja tyrkyttävänä.

Kiina ja Venäjä sutivat kulttuuridiplomatiassa ohi myös siksi, että yhdysvaltalainen viihdeteollisuus ja Hollywood on asemaltaan vahva. Markkinajohtajan paikkaa on vaikea saada tai edes horjuttaa. Filmitähtien brändäys ja englannin kieli auttavat Hollywoodia samoin kuin tuottajajärjestelmä sekä tuotantomalli, jossa jokaisella portaalla toimii ammattilainen.

Tutkija Ross Melnick todistaa kirjassaan Hollywood Embassies, että kulttuuridiplomatiassa tarvitaan muutakin kuin pelkkä tuote. Pitää hallita myös jakelua. Melnickin tutkimusta ei ole suomennettu, mutta kirjan nimi voisi kuulua käännettynä ”Hollywoodin lähetystöt, eli miten elokuvateatterit heijastivat Amerikan ylivoimaa maailmalle”.

Melnick käy kirjassaan läpi esimerkkejä 1920-luvulta tämän päivän Kiinaan. Perusajatus on, että merten takaiset elokuvateatterit ovat sadan vuoden aikana tuottaneet Hollywoodille valtavia voittoja, lisänneet kulttuurista myötämielisyyttä ja bränditietoisuutta sekä vahvistaneet yleisösuhdetta. Poliittisesti ja taloudellisesti vaikeampina aikoina teatterit saivat toimia ukkosenjohdattimina, joihin paikalliset purkivat kaunojaan.

Suomalaisille jakelukanavan tärkeys ei ole uusi asia. Neuvostoliitto piti aikoinaan Helsinkiä oman kulttuuridiplomatiansa laboratoriona. Neuvosto-omisteinen Kosmos-Filmi esitti neuvostoelokuvia neuvosto-omisteisessa Capitol-teatterissa Mannerheimintiellä. Meillä testattiin, mikä elokuva voisi kiinnostaa länttä laajemminkin.

Onnistuneella kulttuuridiplomatialla voitetaan sydämiä, ja Yhdysvalloilta se käy. Amerikkalaiset ovat osanneet tehdä elokuvansa, he ovat halunneet levittää niitä, ja he ovat myös toimineet sen mukaisesti.

Kirjoittaja on HS:n elokuvatoimittaja.