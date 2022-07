Psykoanalyyttinen teoria ruokki vuosikymmenien ajan ennakkoluuloja ja vihaa seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Nyt suomalaisanalyytikot pyytävät synkkää historiaa anteeksi.

Suomen psykoanalyyttinen yhdistys (SPY) pyysi perjantaina julkisesti anteeksi sitä, miten psykoanalyysissä on takavuosina suhtauduttu seksuaalivähemmistöihin. Sovintoprosessia on valmisteltu yhteistyössä vähemmistöjen edustajien kanssa.

Kädenpuristuksella halutaan lopettaa pitkään kestänyt skisma, joka on tuottanut kärsimystä ja murhetta vähemmistöihin kuuluville ihmisille sekä lyönyt ruman tahran Sigmund Freudista alkunsa saaneeseen ihmismielen teoriaan.

Psykoanalyysin toi Suomeen Wienissä opiskellut lääkäri Erkki Kulovesi 1930-luvulla. Muotitiede analyysistä tuli 1950-luvulla, kun etsittiin avaimia sotien paljastamaan ihmisyyden pimeään puoleen. Seksuaalivietillä oli teoriassa keskeinen asema.

Psykoanalyysin seksuaaliteorian mukaan seksuaalisuuden kehitys johtuu varhaislapsuuden tapahtumista. Jos kaikki sujuu hyvin, ihmisestä kehittyy genitaaliyhdynnästä nauttiva heteroseksuaali, mutta jos kehitys häiriintyy, seuraa traumoja ja ongelmia – esimerkiksi homoseksuaalisuutta.

Miesten homoseksuaalisuutta teoria selittää erityisesti etäisellä isäsuhteella ja läheisellä äitisuhteella. Johtopäätöksiinsä Freud oli tullut muun muassa historiaa tutkimalla. Esimerkiksi taiteilija Leonardo da Vinci oli käyttänyt kovin suuren summan äitinsä hautajaisiin.

” Freud oli monipuolinen ja ristiriitainen intellektuelli – ihan niin kuin Karl Marx.

Freud oli monipuolinen ja ristiriitainen intellektuelli – ihan niin kuin taloudesta kirjoittanut Karl Marx. Kummankin tuotantoa voi lukea monella tavalla, ja molempien seuraajat alkoivat käyttää oppi-isän ajatuksia omiin tarkoituksiinsa. Erityisesti Yhdysvalloissa Freudin oppeja väännettiin autoritääriseen suuntaan.

Suomessa homojen patologisointi näkyi varsinkin Kalle Achtén johdolla toimitetussa Psykiatria-teoksessa, joka oli vuosia alan tärkein oppikirja, korkein tieteellinen auktoriteetti. Achté uskoi, että homoseksuaalisuus on sairaus, homot lasten viettelijöitä ja lesbot naisia, jotka haluavat oman peniksen. Sairausluokituksesta homoseksuaalisuus poistettiin vuonna 1981, mutta väärä tieto vaikutti asenteisiin paljon kauemmin.

Sairausleima johti suuriin kärsimyksiin. Jos homo haki apua mielenterveysongelmiin, joita syrjintä ja oman identiteetin salailu eli niin sanottu vähemmistöstressi usein aiheuttavat, terapiassa saatettiin keskittyä äitisuhteen ruotimiseen. Traagista oli, että monet homotkin uskoivat psykoanalyysiin, mikä johti itseinhoon ja itsemurhiin. Pahinta puoskarointia olivat eheytyshoidot, joilla homoja yritettiin ”parantaa” heteroiksi – ymmärrettävästi heikoin tuloksin.

Monet psykoanalyysin vaikutukset olivat välillisiä. Kun teoria tihkui mediaan, populaarikulttuuriin ja jopa koulukirjoihin, se ruokki stereotypioita ja homovihaa. Jälkikaikuja tästä kuultiin oikeudenkäynnissä, jossa kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) perusteli homovastaisia mielipiteitään myös näillä opeilla.

Juuri nämä torakoina sinnittelevät ajatukset ovat keskeinen syy siihen, että SPY päätyi julkiseen anteeksipyyntöönsä. Yhdistys haluaa suuren yleisön ymmärtävän, että psykoanalyysi on mennyt eteenpäin eikä sillä sovi perustella ennakkoluuloja ja syrjintää. Teoriaa on turha pyytää anteeksi, koska historia on täynnä virheellisiä teorioita, mutta teorian ihmisille aiheuttamia kärsimyksiä voi, ja pitää.

Anteeksipyynnön opetus onkin psykoanalyysiä laajempi, sillä se varoittaa tutkijoita hybriksestä: tieteestä ei tule tehdä dogmia.

Freudia psykoanalyytikkojen ei ole tarvinnut kokonaan hylätä. Nyt korostetaan oman aikansa tabuja rikkonutta radikaali-Freudia, ei autoritääristä ukko-Freudia.

Seksuaalisuus on analyytikoille yhä elämän supervoima, mutta enää ei puhuta normaalista ja epänormaalista. Homoseksuaalisuus ei ole poikkeavuus vaan seksuaalisuuden yksi ilmenemismuoto niin kuin heteroseksuaalisuuskin.

Ihmistä ei pidä luokitella eikä mestaroida vaan ymmärtää ja auttaa, sillä me kaikki kärsimme, mutta emme siksi, että olemme homoja tai heteroja, vaan siksi, että olemme ihmisiä.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.