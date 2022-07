Päärata on herkkä häiriöille – Suomirata ratkaisisi pääradan kapasiteettiongelman

Uusi suurnopeusrata tarjoaisi nopean yhteyden Helsingin ja Tampereen välille.

Päärata Helsingistä pohjoiseen on Suomen tärkein rataosa. VR:n mukaan pääradalla oli kesäkuussa jo monin paikoin selvästi ylitetty ennen koronavirusta vallinneet matkustajamäärät. Juhannuksen paluuliikennettä haittasivat tänä vuonna pitkittyneet ratatyöt, jotka aiheuttivat häiriöitä matkustajaliikenteeseen. Päärata on erittäin herkkä häiriöille ja sen kapasiteetti ja kehittäminen on pakko turvata pitkälle tulevaisuuteen, kun sekä matkustaja- että tavaraliikenne jatkossa kasvavat edelleen.

Suomi-rata oy on hankeyhtiö, jonka tehtävänä on suunnitella noin tunnin yhteys Tampereen ja Helsingin välille sisältäen raideyhteyden Helsingistä Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kaukoliikenteen raideverkkoon (niin kutsuttu Lentorata). Yhteyden tavoitteena on poistaa raideliikenteen pullonkauloja, lyhentää matka-aikoja, kasvattaa työssäkäyntialueita ja tuoda lisäkapasiteettia.

Tarkastelemme parhaillaan eri vaihtoehtoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimme nykyiselle pääradalle tehtävien oikaisujen ja lisäraiteiden sekä kokonaan uuden radan eli niin kutsutun suurnopeusradan vaikutuksia. Kumpikin vaihtoehto lisäisi tavara- ja henkilöliikenteen kapasiteettia.

Suurnopeusrata olisi nopeampi vaihtoehto, mikä selvitysten mukaan myös lisäisi raideliikenteen houkuttelevuutta ja junamatkustajien kokonaismäärää. Suurnopeusrataa voitaisiin liikennöidä erillään muusta rataverkosta. Pääradan kehittämisvaihtoehdossa oikaisujen ja lisäraiteiden rakentaminen kestäisi vuosia, ja rakentamisen aikaiset vaikutukset olisivat merkittäviä.

Vaikutusten arviointi vaihtoehtojen välillä on kesken. Pidämme tärkeänä hakea kokemuksia nopeiden raideyhteyksien kehittämisestä myös muualta Euroopasta. Selvitykset julkaistaan alkusyksystä. Päädytään jatkosuunnittelussa kumpaan vaihtoehtoon tahansa, on tärkeää, että pääradan kunnossapidosta ja perusparantamisesta huolehditaan jatkossakin.

Uusi suurnopeusrata tarjoaisi nopean yhteyden Helsinki–Tampere-välille. Nopean yhteyden vaikutukset ulottuisivat koko pääradan vaikutusalueelle. Lisääntyvä raidekapasiteetti parantaisi myös pääradan palvelutasoa, toisi lisää vuoroja ja vähentäisi sen häiriöherkkyyttä.

On arvioitava tarkkaan, miten ratakapasiteetti turvataan vuosikymmenten päähän ja millä ratkaisuilla saavutetaan häiriöttömät, nopeat ja sujuvat yhteydet lisäämään ympäristöystävällisen raideliikenteen kulkutapaosuutta ja vihreää siirtymää.

Timo Kohtamäki

toimitusjohtaja, Suomi-rata oy

