Metsän kasvun vähenemisen ja hakkuiden lisääntymisen vuoksi metsien hiilinielu on pienentynyt merkittävästi.

Tapani Nikkari kirjoitti (HS Mielipide 27.6.) Suomen talousmetsistä hiilinielujen säilyttäjinä. Tekstin väittämiä on syytä tarkentaa.

Metsäteollisuuden käyttämästä puusta valtaosa ei päädy tuotteisiin, joissa hiili varastoituisi yli 50 vuodeksi. Käytetyn puun hiilestä suurin osa vapautuu ilmakehään jopa alle viidessä vuodessa. Alle 20 prosenttia hiilestä sitoutuu pitkäikäisesti, ja silloinkin puolet vapautuu alle 35 vuodessa.

Metsät olivat vuonna 2021 edelleen hiilinielu eli ne sitoivat enemmän hiiltä kuin niistä poistui. Puustomme ei näytä kuitenkaan kasvavan niin paljon kuin vielä äskettäin arvioitiin.

Samanaikaisesti puuta on hakattu ennätysmäärä. Kasvun vähenemisen ja hakkuiden lisääntymisen vuoksi nielu on pienentynyt merkittävästi. Jos runsaat hakkuut jatkuvat, puuston tilavuus ei kasva 20:tä miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Todellinen luku oli viime vuoden hakkuilla alle 13 miljoonaa. Lisäksi metsämaan hiilinielu on heikentynyt.

Hakkuiden lisääminen heikentää hiilinielua, koska tehokkaimpana nieluna toimivaa puustoa poistetaan. Lisäksi poistettu puu vähentää metsien hiilivarastoa. Sen takaisin saaminen kestää kasvupaikasta riippuen noin 70–100 vuotta. Metsän hiilitase ei ole hakkuiden seurauksena lähellekään positiivinen vielä 100 vuoteen, kun kaikki hakkuiden aiheuttamat hiilihäviöt otetaan huomioon. Kokonaiskuva ei muutu, vaikka huomioidaan nykyisten metsätuotteiden ilmastohyödyt.

EU:n ilmastopolitiikka kannustaa metsien hyödyntämiseen ilmastokestävästi eli vain niin paljon kuin maankäyttösektorille asetetut tavoitteet sallivat. Nykytilanteessa olemme kaukana metsien ja puutuotteiden hiilinielujen tavoitetasoista, jotka on yhteisesti EU:ssa sovittu vuosille 2021–2025.

Suomi haluaa olla hiilineutraali vuonna 2035 ja toteuttaa EU:n ilmastotavoitteet 2021–2030. Samalla haluamme pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen, mikä tarkoittaa metsätalouden luonnonhoitotoimien lisäämisen lisäksi uusia suojelualueita metsätalouteen soveltuville alueille.

Olemme melkoisen haasteen edessä metsien hyödyntämisessä. Ratkaisut ovat löydettävissä, jos toimimme ajoissa. Se edellyttää yhteistä tahtotilaa, jonka tulee perustua tieteellisiin tosiasioihin.

Jyri Seppälä

professori

Leif Schulman

pääjohtaja

Suomen ympäristökeskus

Lue lisää: Talousmetsät varmistavat myös hiilinielun

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.