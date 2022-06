Monet ovat vitsailleet sillä, että miehiä pitäisi steriloida aborttien vähentämiseksi. Tosiasia on kuitenkin se, että miesten sterilisaatio, eli vasektomia, ei ole täysin miehen itsensä päätettävissä. Suomen vanhentunut steriloimislaki on 1970-luvulta. Mies voi saada vasektomian vain, jos hän on täyttänyt 30 vuotta tai jos hänellä on jo kolme lasta. Muissa Pohjoismaissa ikäraja on 25 vuotta.

Nykyisen steriloimislain mukaan vasektomiaan tarvitaan puolison suostumus, eli kumppani on otettava vastaanotolle mukaan sterilointia suunniteltaessa.

Jokaisella tulee olla oikeus päättää omasta kehostaan. Aborttioikeutta ollaan kehittämässä niin, että siihen vaadittaisiin enää vain yhden lääkärin lausunto. Tämä on oikea suunta, mutta samalla meidän on muutettava lakia niin, että abortin saamisen syyksi riittää naisen oma päätös. Aborttioikeuden lisäksi sterilisaatiosta on tehtävä miesten itsemääräämisoikeutta kunnioittava. Nämä oikeudet on saatettava perustuslakiin.

Janne Hirvasvuopio

Espoo

