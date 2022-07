Tärkeintä luulisi olevan sen, että lapsi saa itselleen rakastavan vanhemman.

Helsingin Sanomat kirjoitti 29.6. sukusolujen luovuttamisesta. Jutussa kerrottiin, kuinka turkulainen Joona (nimi muutettu) sanoi kirjanneensa luovutussopimukseensa ehdon, että hänen spermaansa saa käyttää vain heteropareille. Hän vetosi vanhoillisiin arvoihinsa.

Kun olin ensimmäistä kertaa luovuttamassa munasoluja, hämmennyin, kun minultakin kysyttiin, millaisille perheille lahjoittamiani sukusoluja saa antaa. Sain käteeni lomakkeen ruksitettavaksi. Ihmettelin, miksi ihmeessä minulta kysytään tällaista. Ihmettelin, miksi järjestelmätasolla tahdomme mahdollistaa muiden kuin heteroparien syrjinnän.

Sukusoluja lahjoittaessaan saa rajata sen, millaisiin perheisiin sukusoluja saa antaa. Halutessaan voi kieltää sukusolujensa lahjoittamisen esimerkiksi naisparille, kuten esimerkiksi jutun ”Joona” oli tehnyt. Myös luovuttamisen heteropareille voi kieltää. Se, että sallimme näin syrjivän käytännön olemassaolon, on jälleen yksi muistutus siitä, että yhteiskuntana sallimme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän. Se, että sukusolujen luovuttaja voi rajata sukusolujen käytön vain tietynlaisille vanhemmille, on tökerö viesti siitä, että yhteiskunnassamme on hyväksyttävää pitää toisia perheitä ”vääränlaisina”. Näin räikeän järjestelmätason syrjinnän ei pitäisi olla mahdollista.

Sukusolujen eteenpäin lahjoittamista ei pitäisi voida rajata lahjoittajan toimesta minkään ominaisuuden, ei myöskään perhemuodon, perusteella. Jokainen hedelmöityshoidoista alkunsa saava lapsi saa itselleen takuulla rakastavan vanhemman tai rakastavat vanhemmat. Sen luulisi ja ennen kaikkea soisi olevan kaikkein tärkeintä.

Ella Keski-Panula

Rovaniemi

