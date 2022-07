Yhdysvaltalainen The Book of Mormon on viime vuosikymmenen tunnetuin musikaali. Suomessa sitä ei esitetä, ja juurisyy löytyy rasismista sekä myös kulttuurisodista.

Näyttelijä Andrew Rannells (vas.) esitti kohtauksen The Book of Mormonista teatterialan Tony-palkintogaalassa New Yorkissa kesäkuussa 2011.

Elokuussa piti pamahtaa ja kunnolla. Helsingin kaupunginteatterissa piti tulla ensi-iltaan ronski show, jota teatteri ehti mainostaa ”maailman menestyneimpänä musikaalikomediana”. Kaikki menikin suunnitelmien mukaan: esitysoikeudet hankittiin, ohjaaja palkattiin ja näyttelijöitä oltiin kiinnittämässä. Sitten ensi-ilta siirtyi. Käsikirjoitus juuttui teatterinjohtajan hyllylle. Pian koko esitys pantiin jäihin.

Kohuteos nimeltään The Book of Mormon on yhdysvaltalaismusikaali sikäläisistä mormoneista, jotka lentävät levittämään pyhää sanaa Ugandaan. Satiiri nousi heti vuoden 2011 Broadway-ensi-iltansa jälkeen kulttuuritapaukseksi. Kiinnostusta lisäsi, että käsikirjoittajat tiedettiin tv:n South Parkin tekijöinä. Animaatiosarjan tapaan musikaali vitsaili epäkorrektisti moneen suuntaan huumeista pedofiliaan. Pääkritiikki oli suunnattu länsimaiden imperialismia ja raamatullista vanhoillisuutta kohtaan.

Pari vuotta sitten The Book of Mormonia ryhdyttiin arvioimaan uudelleen, kun Black Lives Matter -liike herätti keskustelua Yhdysvalloissa. Erityisesti musikaalin tapaa esittää mustia ugandalaisia arvosteltiin – ja silloin myös Helsingin kaupunginteatterissa painettiin jarrua. Teatteri päätti odottaa musikaalin käsikirjoituksesta uutta versiota. Ensi-iltaan ei haluttu esitystä, jonka voisi tulkita loukkaavaksi ja jonka vitsit voisivat mennä yleisöltä ohi.

Oliko jarrutus viisautta vai neuvottomuutta? Molempia. Musikaaleja ei pystytetä tuosta vain eikä kallista esitystä pidä pyörittää tyhjille katsomoille. Toisaalta kulttuurisodan tulituksessa teatteri piti päätä alhaalla. Hitaita oltiin ainakin: Tukholmassa samaa musikaalia esitettiin jo vuonna 2017.

The Book of Mormon nähdään tällä tietoa Helsingin kaupunginteatterissa aikaisintaan vuonna 2025 – jos silloinkaan. Onko epäkorrekti teos kolmen vuoden päästä jo täysin museokamaa vai muuttunut uudestaan korrektiksi? Sitä ei tiedä kukaan. Haluavatko rodullistetut suomalaisnäyttelijät laulaa ja tanssia ongelmallisina pidetyissä rooleissa? Vastausta voi arvailla.

Se tiedetään, että kaupunginteatterilla on ollut vuosia sopimus huippumusikaalista. Esitystä ei vain Suomessa tehdä. Elokuussa sen tilalla kaupunginteatterissa nähdään bilemusikaali Priscilla. Nähdäkseen ”maailman menestyneimmän musikaalikomedian” pitää matkustaa New Yorkiin tai Britanniaan, jossa The Book of Mormon edelleen täyttää katsomoita.

