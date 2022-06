Kainuun Sanomien mukaan Madridissa Suomen, Ruotsin ja Turkin neuvottelujen tuloksena syntynyt yhteisymmärrysasiakirja on osoitus sellaisesta diplomatiasta, josta erityisesti Suomi saa olla ylpeä.

”Keskustelujen julkisesta sävystä kävi selvästi ilmi, että isoveli Suomi johti keskusteluja ja pikkuveli Ruotsi seurasi rinnalla.”

”Madridin henki on pitkälti Suomen luoma, ja samalla koko suomalainen tapa hoitaa asiat muodostui transatlanttisen politiikan kehykseksi. Näin meillä hommat hoidetaan.”

”Neuvottelutaidoista ja demokratiasta on muodostunut suomalainen brändi: sisu, jossa tilanteenluku ja sävyjen ymmärtäminen ovat vahvuuksia.”

”Madridin henki on muuttanut suurvaltapolitiikan suuntaa ja osoittanut, että Suomi on jälleen lunastanut paikkansa ratkaisijana kiistoissa.”

”Suomalaisen diplomatian ei pidä jäädä vain kansainvälisille poliittisille näyttämöille. Samaa jouhevaa vuorovaikutusta tarvitsemme joka sektorilla ja kohdatessamme muutoksia sekä tiukkoja kriittisiä tilanteita. Edessä on aluevaltuustojen tiukka sote-kausi ja tiukat työvoimapoliittiset, erityistä kestävyyttä vaativat päivät lomien jälkeen.”

”Pidetään Madridin henki mukana.”

Karjalaisen mukaan tieto Turkin kanssa syntyneestä sovusta oli iloinen uutinen.

”Hyvältä kuulostaa myös Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin arvio, jonka mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-prosessista tulee poikkeuksellisen nopea. Ratifiointi edellyttää käsittelyn kaikissa Naton 30 jäsenmaan parlamenteissa, ja nopeasti hoidettuna sen arvioidaan kestävän muutamia kuukausia.”

”Suomen onneksi maassa on tällä hetkellä poliittinen johto, jonka voi luottaa hoitavan asian maaliin mallikkaasti, oli loppusuora Natoon sitten suora tai töyssyinen.”

”Siinä missä Natoon nopeasti mielivät maat ehtivät jo Turkin kikkailusta hermostua, on maan johto hoitanut asiaa lukuisissa taustaneuvotteluissa kylmän rauhallisesti ja diplomaattisella tyylikkyydellä. Presidentti Sauli Niinistön ja hallituksen välinen yhteistyö Nato-asiassa on myös sujunut hyvin. Poikkeuksellisena keväänä kiitosta saa myös opposition ryhdikäs rintama, jolla se on sujuvoittanut Suomen tietä Nato-jäseneksi.”

Savon Sanomat luonnehtii Madridin huippukokousta historialliseksi merkkipaaluksi.

”Allekirjoitettu asiakirja on uusi sulka hattuun kahden Pohjoismaan poliittisille johdoille ja asiaa valmistelleelle diplomaattikunnalle.”