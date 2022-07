Sunnuntain tuplapalkka on esimerkki asiasta, josta on vaikea luopua, koska siitä on tullut joillekin tärkeä. Ilmiötä nimitetään polkuriippuvuudeksi.

Yksi yhteiskunnallisen keskustelun suosikkitermejä on nykyään ”polkuriippuvuus”. Se tarkoittaa sitä, että asiat tehdään niin kuin ne tehdään, koska niin ne on ennenkin tehty.

Polkujen takia vanhasta menestyksestä voi tulla uuden menestyksen este. Kun lähdetään puhtaalta pöydältä, voidaan poimia maailmalta parhaat käytännöt. Takavuosina niin toimi Suomi, viime vuosina samaa on tehnyt Viro. Siksi Viro on harpannut esimerkiksi digipalveluissa Suomen rinnalle tai ohikin.

Politiikassa polkuriippuvuus ilmenee niin sanottuina ”saavutettuina etuina”. Se tarkoittaa sitä, että nykyinen toimintatapa on joillekin ryhmille hyödyllinen, joten siitä pidetään kiinni silloinkin, kun asioiden muuttaminen olisi yhteinen etu.

Se johtuu siitä, että ryhmäeduilla on puolustajinaan etujärjestöt ja lobbarit, mutta yhteinen etu on orpo piru. Tämä ilmiö on vihreiden entisen ministerin Osmo Soininvaaran 2020-luvun yhteiskuntapolitiikka -kirjan mukaan keskeinen syy siihen, että hyvinvointivaltion uudistaminen on niin vaikeaa. Kirjan nimi on raskas, mutta sen sisältö lähes viihdyttävä – kelpo lomalukemista kaikille ajattelusta kiinnostuneille.

Yksi Soininvaaran kirjan esimerkeistä on suomalainen erikoisuus: sunnuntaityöstä maksettava tuplapalkka. Sen takia ravintolat ja monet muut palvelut ovat kiinni juuri silloin, kun ihmisillä olisi aikaa käyttää niitä. Jos asioista päätettäisiin nyt, kukaan tulisi tuskin keksineeksi tällaista systeemiä, mutta kun se kerran on luotu, sitä on todella vaikeaa muuttaa.

Se huomattiin toukokuussa Soininvaaran omassa puolueessa, kun joku – ehkäpä Soininvaaran kirjaa luettuaan – oli keksinyt kirjata vaatimuksen sunnuntailisien poistamisesta vihreiden poliittiseen ohjelmaan.

” Kukaan tuskin keksisi nyt tällaista systeemiä.

Asiasta nousi julkinen älämölö, jossa vihreitä syytettiin halusta heikentää julkisen sektorin pienipalkkaisten työntekijöiden asemaa. Kovimmassa äänessä olivat sunnuntailisistä hyötyvien työntekijäryhmien edustajat sekä vasemmistopuolueet, joille vihreiden leimaaminen köyhien kiusaajiksi oli poliittista platinaa.

Puheenjohtajana toiminut Iiris Suomela yritti selittää, että palkat eivät laske, jos sunnuntailisät jaetaan viikon muille päiville. Se oli tuuleen huutamista, koska joillekin nimenomaan sunnuntain tuplapalkka on tärkeä asia. Vihreät siis äänesti esityksen nurin, ja Suomela pyyteli sitä kovasti anteeksi. Vihreät palasi kipinkapin turvalliselle polulle.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.