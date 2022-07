Me suomalaiset tarvitsemme koko kansan kesänpäätösjuhlan.

Me suomalaiset elämme pohjoisessa, jossa valoisa kesä on lyhyt ja pimeät syksy ja talvi pitkiä kuin ikuisuus. Ei ihme, että mielenterveytemme joutuu koetukselle.

Neljän vuodenajan perinteiset juhlat on ehkä tarkoitettu vahvistamaan jaksamistamme. Joulu sattuu pimeimpään vuodenaikaan, talvipäivän seisauksen läheisyyteen, jolloin yö on pisimmillään. Puolta vuotta myöhemmin juhannus koetaan valon ja yöttömän yön juhlana. Näiden puoleen väliin kevätpäivän tasauksen lähettyville osuu pääsiäinen hiljentymisen, kärsimyksen ja toivon juhlana. Vähimmälle huomiolle jää ehkä syyspäiväntasaus syyskuun lopulla. Näihin aikoihin sadonkorjuujuhlana vietetty kekri on sisältänyt yhteisen kiitoksen kesän antimista.

Nykypäivänä me suomalaiset tarvitsemme koko kansan juhlan mediatapahtumana. Sille sopiva ajankohta olisi syyskuun alku, jolloin eduskunta aloittaa työnsä. Syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina Yle voisi lähettää sekä radion että television välityksellä tasavallan presidentti Sauli Niinistön kesänpäätöspuheen.

Siinä hän arvioisi kulunutta kesää ja alkavaa syksyä. Hän kiittäisi monien kesätapahtumien järjestäjiä näiden palveluista meille suomalaisille ja toivottaisi voimia, kun pimenevä syksy ja talvi alkavat ja työt ja vastuut odottavat. Erityisesti presidentin tehtävä olisi korostaa Suomen kansan yhtenäisyyttä tilanteessa, jossa itäinen naapurimme Venäjä käynee edelleen hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Juhlan tehtävänä olisi vahvistaa suomalaisten luottamusta yhteiseen tulevaisuuteen.

Veikko Pöyhönen

opetusneuvos, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.