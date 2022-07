Aborttioikeutta on vahvistettava

Tavoitteena on, että Suomeen saadaan pian ihmisoikeuksia ja ihmisten itsemääräämisoikeutta kunnioittava, nykypäivään tuotu aborttilaki.

Jokaisella tulee olla oikeus päättää omasta kehostaan. Mahdollisuus saada abortti on ihmisoikeus. Yhdysvalloissa korkeimman oikeuden päätös kumota liittovaltiotason aborttioikeus on osoitus siitä, että edistystä ei tule ottaa annettuna vaan jo saavutettujen oikeuksien puolesta on taisteltava.

Suomessa on esitetty aborttioikeuden lisäämistä perustuslakiin. Perustuslain tulee ehdottomasti suojata aborttioikeutta, ja näen sen toteutuvan jo nyt lain takaaman itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden kautta. Tähän olisi kuitenkin hyvä saada varmistus oikeusoppineilta.

Suomen aborttilainsäädäntö on tiukempi kuin monissa muissa Euroopan maissa, mutta se on todennäköisesti viimein nytkähtämässä eteenpäin. Olen tehnyt lakialoitteen aborttioikeuden päivittämiseksi, ja sitä käsitellään tällä hetkellä eduskunnassa yhdessä Oma tahto 2021 -kansalaisaloitteen kanssa. Tavoitteena on, että Suomeen saadaan pian ihmisoikeuksia ja ihmisten itsemääräämisoikeutta kunnioittava, nykypäivään tuotu aborttilaki. Eduskunnasta pitää nyt löytyä tahtoa aborttioikeuden selkeään vahvistamiseen.

Suomessakin on äänekkäitä abortinvastustajia, eivätkä esimerkiksi kaikki kansanedustajat kannata aborttioikeuden helpottamista. Siksi onkin tärkeää, että asiaa nostetaan toistuvasti esiin.

Mai Kivelä

kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu (vas)

Helsinki

