On sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestämätöntä, että psyykkisesti oireilevien nuorten vanhemmat jäävät ilman tukea.

”Vanhempien saama tuki on hyvin vähäistä ja siksi tuntuu hyödylliseltä, että on tällainen väylä purkaa kamalia kokemuksia.” Palaute on henkilöltä, joka osallistui Mieli ry:n itsemurhaa yrittäneiden nuorten vanhemmille tarkoitettuun vertaistukiryhmään.

Mielipidekirjoituksessa (HS 2.4.) kysyttiin aiheellisesti, miten turvaverkkomme voi olla näin pahasti rikki. Kirjoittajan lapsi pääsi psykoterapiaan vasta päädyttyään päivystykseen useita kertoja itsetuhoisuuden takia.

Yksittäistapaus kuvaa valitettavasti sitä todellisuutta, josta vanhemmat kertovat vertaistukiryhmissä. Tällä kirjoituksella haluamme antaa äänen niille vanhemmille, jotka tukevat itsetuhoista lastaan.

Itsetuhoisen nuoren tukemisen ohella vanhempi yleensä käy töissä ja pyörittää perheen arkea. Osa vanhemmista sinnittelee, osa jää sairauslomalle tai sairastuu itse mielenterveyden häiriöön. Jotkut kertovat karsivansa perheen menoista, jotta nuorelle saadaan hankittua apua yksityiseltä sektorilta.

On tärkeää, että nuoret hakevat apua mielenterveyden oireiluun, mutta samalla yhteiskuntamme ei ole kyennyt vastaamaan mielenterveyspalveluiden lisääntyneeseen kysyntään. On inhimillisesti sekä taloudellisesti kestämätöntä, jos psyykkisesti oireilevien nuorten lisäksi heidän vanhempansa jäävät ilman riittävää tukea.

Suomalaisten nuorten itsemurhakuolleisuus on eurooppalaisessa vertailussa korkeaa. Pandemian aikana nuorten ahdistuneisuus- ja masennusoireet ovat kääntyneet kasvuun. Siksi aika nuorten mielenterveyskriisin ratkaisuille on nyt.

” Ennaltaehkäisy on aina tehokkaampaa kuin sairauksien hoito.

Toimien tulee kohdistua nuoriin, perheisiin, palvelujärjestelmään sekä koko yhteiskuntaan. Tarvitaan terapiatakuu aikaistamaan hoitoon pääsyä sekä vahvaa panostusta mielen hyvinvoinnin edellytyksiin. Me järjestösektorilla olemme tiiviisti mukana tukien julkisia palveluita – esimerkiksi Mieli ry on käynnistänyt vanhemmille ammattilaisten ohjaaman vertaistukiryhmän yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) nuorisopsykiatrisen osaston kanssa. Nuorten psykiatrisen hoidon onnistumisessa vanhemmat ovat usein avainasemassa.

Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki on aina taloudellisesti sekä inhimillisesti tehokkaampaa kuin sairauksien hoito. Nyt moni vanhempi Suomessa kokee, että nuoren hätähuutoon vastataan vasta sitten, kun on melkein liian myöhäistä.

Frans Horneman

vt. päällikkö, Itsemurhien ehkäisykeskus, Mieli ry

Sanna Vesikansa

kriisitoimintojen johtaja, Mieli ry

