Ihmisiä ei voi jättää kesäksi pulaan ilman rahaa tai tietoa siitä, milloin palkka tulee.

On hälyttävää, että lisätoimista huolimatta Helsingin kaupungin palkanmaksu kompuroi yhä. Pääsyy palkanmaksuongelmiin on kaupungin siirtyminen uuteen palkkahallintojärjestelmä Sarastiaan. Lisäksi esimerkiksi sijaisten palkanmaksussa on esiintynyt ongelmia jo pidemmän aikaa.

Kaupunginhallituksen saamasta selvityksestä (20.6.) ilmeni, että virheitä syntyi nopeammin kuin vanhoja ehdittiin korjata. Osa työntekijöistä on joutunut odottamaan palkkojaan kuukausia.

Tilanne aiheuttaa palkkaansa odottaville työntekijöille kohtuuttomia ongelmia. Ansaitun loman sijaan monella ovat edessä kiperät toimeentulohuolet. Tilanne heikentää henkilöstömme hyvinvointia, kaupunkimme veto- ja pitovoimaa työnantajana sekä kykyä turvata helsinkiläisten palvelut.

Tilanne kriisiyttää entuudestaan valtavaa henkilöstöpulaa. Varsinkin sote-alalla ja varhaiskasvatuksessa lähiesihenkilön aika kuluu työntekijöiden rekrytoimiseen poislähteneiden tilalle.

On välttämätöntä, että kaupunkimme hallinto priorisoi palkka-asian ensisijaiseksi. Palkkaa odottavien tuen, korvauksien sekä tiedottamisen on oltava kunnossa. Ihmisiä ei voi jättää kesäksi pulaan ilman rahaa tai tietoa siitä, milloin palkka tulee.

Helsingin maine luotettavana työnantajana on saanut valtavan lommon. Luottamuksen palauttamisessa henkilöstön kuuleminen on olennaista. On meidän päättäjien vastuulla huolehtia toimista, joilla Helsingistä tehdään kaupunkistrategian mukaisesti esimerkillinen työnantaja. Helsingin on pystyttävä parempaan.

Sari Sarkomaa

kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen (kok)

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.