Sosiaalisesta mediasta on kehittynyt nuorille tärkeä vaikuttamisen paikka. Se tarjoaa vaikuttamiseen saavutettavan alustan, mutta tiettyihin käyttäjäryhmiin kohdistuva häirintä ja vihapuhe aiheuttaa vakavan riskin rakentavalle keskustelulle. Nuorten vaikuttajien kohtaama häirintä voi pahimmillaan johtaa tilien poistamiseen ja oman äänen hiljentämiseen.

Moniheli ry käynnisti kesäkuussa sosiaalisen median kampanjan, jonka tarkoituksena oli rohkaista kahteen kulttuuriin kasvaneita nuoria pohtimaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapojaan. Kampanjassa mukana olleet vaikuttajat saivat suuren määrän kommentteja, jotka sisälsivät avointa rasismia, häirintää ja vihapuhetta.

Kulttuuritaustaan ja etniseen alkuperään liittyvien kommenttien seuraukset ovat laajoja, sillä ne heijastuvat kaikkiin samaan viiteryhmään kuuluviin käyttäjiin. Kun vaikuttajaan samaistuva nuori näkee epäasialliset kommentit, vaikuttaa se myös hänen toimintaansa, identiteettiin ja osallisuuden kokemukseen.

Osallisuuden edistäminen on yksi Suomen hallituksen ja Euroopan Unionin keskeisistä tavoitteista, koska se on merkittävä tapa torjua köyhyyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää eriarvoisuutta. Demokratian kehityksen kannalta erityisen tärkeää on nuorten osallisuuden parantaminen.

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia voidaan suojella luomalla hyvä keskusteluilmapiiri ja turvallinen tila. Rasismi ja häirintä estävät osallistumisen, kun tilaa neutraalille keskustelulle ei ole. Kaikille nuorille täytyy taata tasa-arvoinen oikeus osallistua ja saada äänensä kuuluviin taustasta riippumatta.

Abdirahim Husu Hussein

toiminnanjohtaja, Moniheli ry

Liban Ismail

asiantuntija, Mikki Sulle -hanke, Moniheli ry

