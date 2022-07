Nautojen ravintona toimiva nurmipelto sitoo hiiltä koko kasvukauden lumien sulamisesta aina maan jäätymiseen asti.

Jenni Pitko ja Matti Saarni kirjoittivat (HS Mielipide 27.6.) suomalaisen ruoantuotannon kehittämistarpeista. Ennen kuin viimeinen naula lyödään kotieläintuotannon arkkuun, olisi syytä huomioida sen merkitys suomalaisessa ruoantuotannossa, ilmastotoimissa ja yhteiskunnassa.

Nurmi on kasvi, jota esimerkiksi nauta voi hyödyntää ravinnokseen. Nurmipelto sitoo hiiltä koko kasvukauden lumien sulamisesta aina maan jäätymiseen asti. Myös viljelykierron kannalta nurmet ovat tärkeitä. Tehokas, nurmea sisältävä viljelykierto vähentää kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden tarvetta. Syväjuurisena ja monivuotisena kasvina nurmi parantaa maan rakennetta, jolloin pelto kestää paremmin niin kuivuutta kuin märkyyttäkin.

Kotieläintuotannon sivutuotteena saamme myös lantaa, joka on erinomainen lannoite kasveille ja parantaa maan rakennetta. Sen merkitys korostuu erityisesti tällaisina kriisiaikoina, jolloin teollisten lannoitteiden saatavuus on heikkoa. Luomukasvien viljelyn saisimme unohtaa ilman kotieläimiä.

Maailmalla kotieläintuotantoa moititaan luontokadon aiheuttamisesta. Näin varmasti on, jos sademetsää raivataan viljelysmaaksi. Suomessa tilanne on lähes päinvastainen. Meillä on luontokatoa, koska eläintiloja on vähemmän ja harvemmassa. Esimerkiksi varpunen ja muita karjataloudesta hyötyviä eläimiä on todettu uhanalaiseksi.

Erityisesti laiduntava karjatalous lisää luonnon monimuotoisuutta. Laitumien biotooppi on paljon monimuotoisempi kuin viljapellon. Jos tähän lisätään perinnebiotoopit ja rantalaidunnus, niin kotieläimet nimenomaan rikastuttavat ympäröivää luontoa.

Nimike maanviljelijä on osuva. Viljelijä viljelee nimenomaan maata, jotta sen kasvukunto säilyy myös seuraaville sukupolville.

Päivi Kasari

maanviljelijä, agronomi, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Jalasjärvi

Laura Kujala

eduskunta-avustaja, agrologi (amk), Jalasjärvi

