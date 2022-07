Tulevissa luonnonsuojelun ja maankäytön suurissa ratkaisuissa on pitkälti kysymys arvovalinnoista.

Luontopaneeli esitti mittavaa lisäpanostusta luonnon monimuotoisuuden suojeluun (HS 1.7.). Ymmärtääkseni luonnonkirjon suojelun tärkeydestä vallitsee yhteiskunnassa pitkälle menevä yksimielisyys, mutta tarvittavan lisäsuojelun mittakaavasta keskustellaan.

Keskustelun kannalta on valitettavaa, että tieteen arvovaltaan nojaava luontopaneeli esittää lisäsuojelun tarpeelle harhaanjohtavia perusteluita. Luontopaneelin puheenjohtajan, professori Janne Kotiahon sanoin “Jos meillä ei ole luontoa, ei ole myöskään taloutta. Meidän täytyy priorisoida luonto”. Tällainen yleistävä väite on epämääräinen, ja sellaisenaan harhaanjohtava.

Luontopaneeli on oikeassa siinä, että ihmisen talous on täysin riippuvainen luonnontaloudesta. Ekologia on ekonomian perusta. Luontopaneeli jättää kuitenkin huomiotta sen olennaisen seikan, että kaikki luonnon monimuotoisuus ei ole ihmisen talouden kannalta tarpeellista, saati välttämätöntä.

Suomen metsät ovat tästä erinomainen esimerkki. Suomalainen talousmetsä palvelee ihmisen taloutta kestävästi siitä huolimatta, että talousmetsistä puuttuvat luonnonmetsille tyypilliset uhanalaiset lajit. Tämän on osoittanut todeksi sekä pitkä metsäekologian tutkimusperinne että ennen muuta metsätalouden laajamittainen käytäntö.

Toisin kuin luontopaneeli antaa ymmärtää, Suomen metsien luontokato ei siis uhkaa Suomen metsätaloutta. Kokonaan toinen asia on, että luontoa voidaan suojella myös luonnon itseisarvon ja kauneuden vuoksi. Tulevissa luonnonsuojelun ja maankäytön suurissa ratkaisuissa on siis hyvin pitkälti kysymys arvovalinnoista. Mikä arvo luonnonmetsien uhanalaisille eliölajeille annetaan suhteessa niiden suojelun aiheuttamiin kustannuksiin?

Heikki Hänninen

kasviekologian professori

Hangzhou, Kiina

