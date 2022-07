Kiltteys on työelämän tärkeimpiä arvoja

Kiltteys luo työpaikoille luottamuksen ilmapiiriä.

Olen palannut neljän vuoden tauon jälkeen henkilöstövuokrausalalle, ja haastattelutilanteissa olen ollut usein hämmästynyt kuulemistani tarinoista. Suomalaisilla työpaikoilla ei ole läheskään kaikkialla asiat hyvin: itkeminen ja ulkopuolelle jättäminen ovat arkipäiväistyneet, mikä on todella surullista.

Et voi koskaan tietää, mitä toisella on sydämellään, kun hän on poissaoleva tai työssään hetkellisesti huolimaton. Auttaminen, ymmärtäminen ja tukeminen horjahduksen heikolla hetkellä kertovat yrityksen arvoista. Kun ihminen uupuu, organisaatio näyttää todelliset kasvonsa. Tuetaanko työntekijää? Nostetaanko ylös vai lytätäänkö ja vähätellään?

Kiltteys on lähellä empatiaa. Se on kaunista ja pyyteetöntä käytöstä ilman vastinetta. Uskon, että organisaatiot, jotka muistavat työntekijäänsä silloin kun on vaikeaa, saavat lojaalin työntekijän. Kiltteys luo luottamuksen ilmapiiriä, joka auttaa myös kertomaan virheistä, kun ei tarvitse pelätä tulevansa mollatuksi. Tällöin työn laatu paranee.

Myös persoonallisuus, introverttiys ja erityisherkkyys voivat näkyä arkuutena. Se, että ottaa työntekijöiden persoonallisuuden johtamisessa huomioon, ei ole keneltäkään pois.

Kun työvoiman saatavuus muuttuu haasteellisemmaksi, johtamisessa tarvitaan inhimillisyyttä yhä enemmän. Kiltteys ei ole naiiviutta vaan sitä, että palautteet ja haasteet otetaan yhdessä tasavertaisesti ja avoimesti vastaan.

Toivon, että kiltteys tekee vallankumouksen työelämässä. Kokeile kiltteyttä – siitä tulee itsellekin hyvä mieli.

Heidi Alariesto

toimitusjohtaja, Arctic Career oy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.